ABD'de Sosyal Güvenlik Yardımları Yüzde 2,5 Artacak

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ABD Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal güvenlik yardımlarına 2025'te yüzde 2,5 artış yapılacağını duyurdu.

Kurum, emekliler ve sosyal güvenlik sistemi kapsamındaki kişilere yönelik yardımda, yaşam maliyeti düzenlemesi doğrultusunda gelecek yıl yapılacak artış oranını duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, 72,5 milyondan fazla Amerikalı için sosyal güvenlik yardımları ve Ek Güvenlik Geliri (SSI) ödemelerinin 2025 yılında yüzde 2,5 artacağı kaydedildi.

Sosyal güvenlik yardımlarına yapılan artışın 2024'te yüzde 3,2 olduğu anımsatılan açıklamada, söz konusu artışın son 10 yılda ortalama yüzde 2,6 civarında olduğu belirtildi.

Açıklamada, sosyal güvenlik emeklilik yardımlarının ocak ayından itibaren ortalama olarak aylık yaklaşık 50 dolar artacağı aktarıldı.

Sosyal güvenlik yardımlarına gelecek yıl yapılacak artış, enflasyon hızının azalması nedeniyle 2020'den bu yana yapılacak en düşük artış olacak.

Ülkede sosyal güvenlik yardımlarına, yükselen enflasyon nedeniyle 2023'te yüzde 8,7 ile 1981'den bu yana yapılan en yüksek artış yapılmıştı.