ABD'de Su Parkında Silahlı Saldırı: 2'si Çocuk 9 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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ABD'de Su Parkında Silahlı Saldırı: 2'si Çocuk 9 Kişi Yaralandı

Michigan eyaletindeki Detroit kentinde bulunan su parkında düzenlenen silahlı saldırıda 2'si çocuk 9 kişi yaralandı. Oakland Kent Şerifi Mike Bouchard, saldırının yüksek sıcaklardan bunalan ailelerin çocuklarıyla gittiği su parkında gerçekleştiğini belirtti. Saldırı sonucunda 8 yaşındaki bir çocuk ağır şekilde yaralandı. Saldırganın intihar ettiği bildirildi.

16.06.2024 09:57
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ROCHESTER ABD'nin Michigan eyaletindeki Detroit kentinde bulunan su parkında düzenlenen silahlı saldırıda 2'si çocuk 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Oakland Kent Şerifi Mike Bouchard, düzenlediği basın toplantısında, yüksek sıcaklardan bunalan ailelerin çocuklarıyla gittiği su parkında silahlı saldırgan tarafından rastgele ateş açıldığını ifade etti.

Silahlı saldırıda 2'si çocuk 9 kişinin yaralandığını belirten Bouchard, 8 yaşındaki çocuğun başından vurulduğunu ve durumunun ağır olduğunu söyledi.

Bouchard, yaralı sayısının artabileceğini belirterek, saldırganın intihar ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Su Parkında Silahlı Saldırı: 2'si Çocuk 9 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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