ABD'de Suikast Girişimi: Trump'a Yönelik Saldırı Önceki Suikastleri Gündeme Getirdi - Son Dakika
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ABD'de Suikast Girişimi: Trump'a Yönelik Saldırı Önceki Suikastleri Gündeme Getirdi

ABD\'de Suikast Girişimi: Trump\'a Yönelik Saldırı Önceki Suikastleri Gündeme Getirdi

ABD'de 2024 Başkanlık yarışının Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'a düzenlenen suikast girişimi, ülkede daha önce suikasta uğrayan başkanları ve başkan adaylarını gündeme getirdi. ABD tarihinde 4 başkan ile 2 başkan adayı suikastlar sonucu hayatını kaybetmiş, 6 başkan ise suikast girişimlerinden kurtulmuştur. Haberde, suikastlara maruz kalan başkanlar ve suikast girişimlerine ilişkin bilgilere yer verilmektedir.

14.07.2024 15:23
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(ANKARA) - ABD'de 2024 Başkanlık yarışının Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'a suikast girişimi, ülkede daha önce suikasta uğrayan başkanları ve başkan adaylarını gündeme getirdi. ABD siyaset tarihinde çok sayıda başkan suikaste uğramış, suikaste ilk kurban giden Başkan Abraham Lincoln olmuştu. ABD'de 4 başkan ile 2 başkan adayı suikastlar sonucu yaşamını yitirmişti. 6 başkan ise yaralı veya yara almadan suikast girişimlerinden kurtulmuştu.

Eski ABD Başkanı ve 2024 Kasım ayında yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan adayı Donald Trump'a, Pensilvanya eyaletinde yaptığı seçim mitingi sırasında düzenlenen suikast girişimi, ülkede daha önce yaşanan suikastleri gündeme getirdi.

ANKA Haber Ajansı muhabiri, ABD tarihini şekillendiren ve büyük trajedilere yol açan suikastleri ve suikast girişimlerini derledi.

ABD'de daha önce dört başkan suikast sonucu hayatını kaybetmişti

Sivil savaş döneminin ülke birliğini sürdürmeyi başarmasıyla ve köleliği sonlandırmasıyla ikonik hale gelen Cumhuriyetçi 16. Başkan Abraham Lincoln, 14 Nisan 1865'de Washington'da Ford Tiyatrosu'nda bir oyun izlerken, saldırgan John Wilkes Booth tarafından vurulmuş ve ertesi gün hayatını kaybetmişti. Lincoln bir suikaste kuban giden ilk ABD Başkanı oldu.

James A. Garfield (20. Başkan), 1881 yılında silahlı saldırgan Charles J. Guiteau tarafından Washington'de Baltimore ve Potomac Tren İstasyonu'nda vurulmuş, birkaç ay sonra hayatını kaybetmişti.

William McKinley (25. Başkan), 6 Eylül 1901 tarihinde saldırgan Leon Czolgosz'un silahından çıkan kurşunla New York'ta Buffalo'daki Pan-Amerikan Sergisi'nde vurulmuş, 14 Eylül 1901'de ölmüştü.

Ekonomi programlarıyla ülkeye II. Dünya Savaşı'ndan sonra uzun süreli bir genişleme sağlayan John F. Kennedy (35. Başkan), Teksas Dallas'ta konvoyuyla seyir halindeyken vuruldu, Kennedy'nin vurulması büyük bir ulusal trajediye yol açtı. Kasım 1963'te gerçekleşen suikastta ensesinden, boğazından ve başından üç kurşun alan Kennedy, vurulduktan hemen sonra Parkland Hastanesi'ne götürülürken yolda öldü.

Suikast girişimleri

Görevleri döneminde Andrew Jackson (7. Başkan), Franklin D. Roosevelt (32. Başkan), Harry S. Truman (33. Başkan) uğradıkları saldırılardan yara almadan kurtulan ABD Başkanları arasında yer aldı.

Gerald Ford (38. Başkan) 1975 yılının Eylül ayında iki ayrı suikast girişiminden kurtulmuştu. Ronald Reagan (40. Başkan) da 30 Mart 1981'de John Hinckley Jr tarafından uğradığı saldırıda ciddi şekilde yaralanmış ve iyileşmişti.

Roosevelt de seçim kampanyası sırasında vurulmuş konuşmasına devam etmişti

ABD'nin en yaşta genç başkan olan Nobel Barış Ödüllü ikonik siyasetçilerinden Theodore Roosevelt de (26. Başkan) üçüncü kez aday olduğu 1912 seçimlerinin kampanyası sırasında göğsünden vurulmuştu. Saldırgan John Flammang Schrank tarafından 14 Ekim 1912'de vurulan Roosevelt, tıbbi yardım almadan yaklaşık bir saat boyunca konuşmasına devam etmiş ve hayatta kalmayı başarmıştı.

İki başkan adayı suikast sonucu ölmüş, 1'i yaralanmıştı

Demokrat aday Robert F. Kennedy, 5 Haziran 1968 tarihinde saldırgan Sirhan Sirhan tarafından Los Angeles, California'daki Ambassador Hotel'de vurulup ve ertesi gün ölmüştü.

Resmen başkan adayı olmamasına rağmen başkanlık iddiaları bulunan önemli bir siyasi figür olan Huey P. Long, 10 Eylül 1935'te saldırgan Carl Weiss tarafından öldürülmüştü.

Demokrat başkan adayı Reagan George Wallace, 1972 yılında saldırgan Arthur Bremer tarafından uğradığı saldırıda ağır yaralanmış, belden aşağısı felç olmuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel ABD'de Suikast Girişimi: Trump'a Yönelik Saldırı Önceki Suikastleri Gündeme Getirdi - Son Dakika

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