ABD'de TPS Programı Sona Eriyor

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Nikaragua ve Honduraslı göçmenlere yönelik Geçici Koruma Statüsü (TPS) programının sona ereceğini açıkladı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Nikaragua ve Honduraslı göçmenlere yönelik Geçici Koruma Statüsü'ne ilişkin yeni bir karar aldı.

Henüz resmi olarak duyurulmayan kararda, Nikaragua ve Honduraslı göçmenlere yönelik koruma statüsünün bölgedeki koşulların "iyileştiği" gerekçesiyle kaldırılacağı belirtildi.

Gün içinde resmileşmesi beklenen söz konusu kararın 2 ay içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Honduraslı göçmenlere yönelik Geçici Koruma Statüsü kararı, 5 Ocak 1999'da bölgede yaşanan doğal afetin ardından alınmıştı.

Söz konusu statüden 75 bini aşkın göçmenin faydalandığı bilinirken, bu göçmenlerden kaçının kalıcı ikamet sahibi olduğu henüz net değil.

Geçici Koruma Statüsü

ABD Başkanı Donald Trump göreve gelmesinden bu yana, Haiti, Venezuela ve Afganistan gibi ülkelere yönelik geçici koruma statüsünün kaldırılması yönünde adım atmış, bu girişimlerden bazıları yargı engeliyle karşılaşmıştı.

Geçici Koruma Statüsü göçmenlerin, ülkede çalışabilmelerine olanak tanırken, sınır dışı edilmelerinin önüne geçiyor.

Trump'ın göçmen karşıtı kararları

Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle selefi Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan ABD Başkanı Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" uygulamasının da kaldırıldığını duyurmuştu.

Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalabileceği tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.