ABD'de Tüketici Kredileri Martta Beklentilerin Altında Arttı - Son Dakika
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ABD'de Tüketici Kredileri Martta Beklentilerin Altında Arttı

ABD\'de Tüketici Kredileri Martta Beklentilerin Altında Arttı

ABD'de tüketici kredileri, martta beklentilerin altında artış kaydederek 6,3 milyar dolarlık bir artışla 5 trilyon 58,9 milyar dolara ulaştı. Piyasa beklentisi ise 14,8 milyar dolarlık bir artış yönündeydi. Kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 200 milyon dolar artarken, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler ise 6,1 milyar dolarlık bir artış gösterdi. Martta tüketici kredileri yıllık bazda yüzde 1,5 artış gösterdi.

07.05.2024 22:21
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NEW ABD'de tüketici kredileri, martta 6,3 milyar dolarla beklentilerin altında artış kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tüketici kredileri, mart ayında bir önceki aya kıyasla 6,3 milyar dolar artarak 5 trilyon 58,9 milyar dolarlık hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi 14,8 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredileri şubatta 15 milyar dolar artmıştı.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 200 milyon dolar; ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler ise 6,1 milyar dolarlık artış kaydetti.

Tüketici kredileri, martta yıllık bazda yüzde 1,5 arttı. Devir yapan krediler, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1, devir yapmayan krediler ise yüzde 2 yükseldi.

Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Tüketici Kredileri Martta Beklentilerin Altında Arttı - Son Dakika

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