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ABD'de uçak kazası: 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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ABD'de uçak kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

Oregon eyaletinde meydana gelen uçak kazasında, tek motorlu küçük uçağın elektrik iletim hattına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kazanın çevre bölgelerde elektrik kesintisine neden olduğu belirtildi.

ABD\'de uçak kazası: 3 kişi hayatını kaybetti
17.12.2023 - 12:13,
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ABD'nin Oregon eyaletinde elektrik iletim hattına çarpan küçük uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti.

Yerel polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, dün eyaletin Independence bölgesinde tek motorlu küçük uçağın henüz belirlenemeyen nedenle elektrik iletim hattına çarptığı bildirildi.

Kaza nedeniyle uçaktaki 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, kazanın çevre bölgelerde elektrik kesintisine neden olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Oregon, Son Dakika

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