ABD\'de uçak kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

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ABD'nin Oregon eyaletinde elektrik iletim hattına çarpan küçük uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti.
Yerel polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, dün eyaletin Independence bölgesinde tek motorlu küçük uçağın henüz belirlenemeyen nedenle elektrik iletim hattına çarptığı bildirildi.
Kaza nedeniyle uçaktaki 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, kazanın çevre bölgelerde elektrik kesintisine neden olduğu ifade edildi.
Açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
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