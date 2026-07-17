ABD'de Yabancı Vize Sürelerine Sınırlama Getirildi - Son Dakika
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ABD'de Yabancı Vize Sürelerine Sınırlama Getirildi

17.07.2026 00:48
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ABD, F, J ve I tipi vize sahiplerinin kalış sürelerine sınırlama getirdi. 4 yılı aşamayacak.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, başta yabancı öğrenciler olmak üzere belirli göçmenlik harici vizelerle ülkeye gelenlerin kalabileceği süreye sınırlama getirileceğini bildirdi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'ye F, J ve I tipi göçmenlik dışı vizeyle girenlerin ülkede kalma sürelerine ilişkin nihai kural belirlendi.

Eski sistemde bu kişilerin ABD'de "rutin hükümet denetimi olmadan kalmalarına olanak sağlayan" maddeler kaldırılarak sabit süre sınırlaması getirildi.

Yeni düzenleme uyarınca, öğrenci olarak veya değişim programıyla gelen vize sahipleri, ülkede mevcut programlarının süresi kadar kalabilecek ve bu süre 4 yılı geçemeyecek.

Öte yandan, akademik programlarını tamamlamak için ek süreye ihtiyaç duyan vize sahipleri, federal mercilerden uzatma talep edebilecek.

Düzenleme gelecek günlerde resmen yayımlanacak ve yayın tarihinden itibaren 60 gün içinde yürürlüğe girecek.

Açıklamada ifadelerine yer verilen ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, "Yıllar boyunca yabancı öğrenciler ABD'ye süresiz kabul edildi ve bu da binlerce kişinin ABD'den ayrılmamak için sürekli derslere kaydolarak göçmenlik sistemimizi kötüye kullanmasına olanak sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Mullin, vize sürelerine getirilen yeni sınırlamalarla, ABD'de bulunan yabancıların "etkin şekilde taranması, incelenmesi ve izlenmesi" imkanını yeniden kazandıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Eğitim, Güncel, Vize, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Yabancı Vize Sürelerine Sınırlama Getirildi - Son Dakika

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