ABD'de Yatılı Okullarda 973 Amerika Yerlisi Çocuğun Öldüğü Tespit Edildi - Son Dakika
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ABD'de Yatılı Okullarda 973 Amerika Yerlisi Çocuğun Öldüğü Tespit Edildi

ABD'de, 1819-1969 yılları arasında hükümetin desteklediği yatılı okullarda en az 973 Amerika yerlisi çocuğun öldüğü tespit edildi. İçişleri Bakanı Deb Haaland tarafından başlatılan soruşturma sonucunda, 1969'da sonlanan ve 150 yıllık bir süreci kapsayan dönemde, ABD'de yerli çocukların 'zorla' asimile edilmesi için kurulan 400'den fazla yatılı okulun 65'inde işaretli veya işaretsiz çocuk mezarları bulundu. Ölümlerin nedenine dair belirgin bulgular olmamakla birlikte, hastalık, kaza ve cinsel istismarın kuvvetli ihtimal olduğu belirtildi. Yatılı okul travmaları olan bireylerin iyileşme süreçlerine katkıda bulunulması gerektiği vurgulandı.

31.07.2024 00:09
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ABD'de, 1819-1969 yılları arasında hükümetin desteklediği yatılı okullarda en az 973 Amerika yerlisi çocuğun öldüğü tespit edildi.

İçişleri Bakanı Deb Haaland tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 1969'da sonlanan ve 150 yıllık bir süreci kapsayan dönemde, ABD'de yerli çocukların "zorla" asimile edilmesi için kurulan 400'den fazla yatılı okulun 65'inde işaretli veya işaretsiz çocuk mezarları bulundu.

Soruşturma sonucunda ABD'deki yatılı okullarda en az 973 yerli çocuğun öldüğü belirlendi.

Yetkililer, çocukların neden öldüğüne dair belirgin bulguların bulunmadığını ifade ederken, ölümlerin hastalık, kaza ve cinsel istismar sonucu yaşanmış olabileceğinin kuvvetli ihtimal olduğunu vurguladı.

Yerli kökene sahip Bakan Haaland yaptığı açıklamada, o dönemde yerli çocukların kimliklerini, dillerini, kültür ve bağlarını unutmaya zorlandığını söyledi.

"Bizler unutulmuş bir tarihin parçasıyız"

Söz konusu yatılı okullardan birine 11 yaşındayken gönderilen Donovan Archambault, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, bugün 85 yaşında olduğunu belirterek, "(Yatılı okul yıllarında) Saçımı zorla kestiler. Ana dilimi konuşmama izin vermediler. Bizden özür dilenmeli. Bizler unutulmuş bir tarihin parçasıyız. Eğitim sürecimiz hakkında daha çok konuşulmalı." dedi.

Yetkililer, yatılı okul travmaları olan bireylerin iyileşme süreçlerine katkıda bulunulması gerektiğini belirtti.

Ulusal Yerli Amerikan Yatılı Okulları Rehabilite Koalisyonu verilerine göre, 1926'da yerli nüfusun yüzde 80'inden fazlasına denk gelen 60 bin çocuk, federal hükümet veya dini organizasyonlar tarafından yönetilen yatılı okullara gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Yatılı Okullarda 973 Amerika Yerlisi Çocuğun Öldüğü Tespit Edildi - Son Dakika

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