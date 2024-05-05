ABD'deki Karaçay-Balkar Türkleri AKBA'nın 35. yılını kutladı - Son Dakika
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ABD'deki Karaçay-Balkar Türkleri AKBA'nın 35. yılını kutladı

ABD\'deki Karaçay-Balkar Türkleri AKBA\'nın 35. yılını kutladı

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Karaçay-Balkar Türkleri, Amerikan Karaçay Yardımlaşma Derneği'nin (AKBA) kuruluşunun 35. yılını kutlamak için bir etkinlik düzenledi. Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de etkinlikte hazır bulundu. AKBA Başkanı Ali Toturkul, derneğin kültür ve geleneklerin korunması misyonunu sürdürdüğünü belirtti.

05.05.2024 19:43
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NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Karaçay-Balkar Türkleri, yardımlaşma için kurdukları Amerikan Karaçay Yardımlaşma Derneğinin (AKBA) kuruluşunun 35. yılını kutlamak için kültür etkinliği düzenledi.

New Jersey ve civarındaki Karaçay-Balkar Türklerini bir araya getiren etkinlik, New York'un etrafında tur atan bir gemide düzenlendi.

Yaklaşık 500'e yakın davetlinin katıldığı 35. yıl dönümü etkinliğinde, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de hazır bulundu.

Özgür, burada yaptığı konuşmada, ABD'de ilk Türk camisini Karaçay-Balkar toplumunun açtığını hatırlatarak, "Özellikle gurbette birlik ve beraberliğin tesis edilmesi çok önem taşıyor. Bu cami, kültürümüzün ve geleneklerimizin korunmasında rol oynamış, ana vatandan göç eden Türklerin buluşma yeri haline gelmiştir." dedi.

Karaçay-Balkar Türklerinin ABD toplumu içinde kök saldıklarını ve bu bilinçle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Özgür, "Özellikle ABD'deki sosyal ve ekonomik hayatta daha fazla yer almanız, yerel ve ulusal siyasette bulunmanız çok önem arz ediyor." diye konuştu.

AKBA Başkanı Ali Toturkul da Karaçay-Balkar Türklerinin, kültür ve geleneklerini gelecek nesillere aktarmak için kurdukları AKBA'nın, bu misyonunu hala sürdürdüğünü belirtti.

Toturkul, "Bu derneğimizde başta dil kursları olmak üzere her yaş için kültürümüzü ve geleneklerimizi korumak için dersler veriyoruz. AKBA olarak öğrencilere burslarımız var. Ayrıca New York ve New Jersey'deki diğer Türk dernekleri ile de ortak programlar için yakın ilişkilerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

AKBA kurucularına teşekkür eden Toturkul, konuşmasının ardından kurucu üyelere plaket verdi.

Gecenin devamında, topluluğun içinden yetişen sanatçılar, Karaçay-Balkar lehçesiyle şarkılar söyledi. Karaçay gençlerinden oluşan folklor ekibi, milli kıyafetleriyle Kafkas danslarını sergiledi.

2. Dünya Savaşı yıllarında Rusya'daki topraklarından sürülüp ABD'ye göç eden Karaçay-Balkar Türklerinin, dayanışma ve birbirlerine sahip çıkma adına 1989'da kurdukları AKBA, ABD'dek yaşayan binlerce Karaçay-Balkar Türk'ünün merkezi konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

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