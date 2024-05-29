ABD'deki Katolik Okullarında Amerikalı Yerli Çocuklara Yıllar Boyunca Tecavüz Edildi - Son Dakika
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ABD'deki Katolik Okullarında Amerikalı Yerli Çocuklara Yıllar Boyunca Tecavüz Edildi

ABD\'deki Katolik Okullarında Amerikalı Yerli Çocuklara Yıllar Boyunca Tecavüz Edildi

ABD hükümetleri tarafından ailelerinden zorla alınarak Katolik okullarına yerleştirilen çok sayıda Amerikalı yerli çocuğun, bu okullarda yıllar boyunca tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Washington Post gazetesinin yaptığı araştırma, Amerikalı yerlilerin çocuklarının Katolik okullarında uğradığı sistematik cinsel tacizleri ortaya koydu. Haberde, isimlerine ve tanıklıklarına yer verilen çok sayıda cinsel taciz kurbanı Amerikalı yerli, yaşadıkları travmaları muhabirlere anlattı. Ayrıca, yerli çocukların ailelerinden zorla koparılarak devlet yatılı okullarına yerleştirildiği ve bu okullardaki cinsel taciz olaylarının kayıtlarının çoğunun kaybolduğu ya da çarpıtıldığı belirtildi.

29.05.2024 20:19
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ABD hükümetleri tarafından ailelerinden zorla alınarak Katolik okullarına yerleştirilen çok sayıda Amerikalı yerli çocuğun, bu okullarda yıllar boyunca tecavüze uğradığı ortaya çıktı.

Washington Post (WP) gazetesinin yaptığı kapsamlı araştırma, Amerikalı yerlilerin çocuklarının Katolik okullarında uğradığı sistematik cinsel tacizleri ortaya koydu.

WP'nin birinci elden tanıklar ve tarihi kayıtlara dayanarak yaptığı araştırmada ortaya çıkan sonuçlar, benzerleri daha önce Kanada ve Avrupa'da farklı dönemlerde gün yüzüne çıkarılan kilise okullarında cinsel istismar olaylarının son halkası olarak nitelendirildi.

Haberde, isimlerine ve tanıklıklarına yer verilen çok sayıda cinsel taciz kurbanı Amerikalı yerli, yaşadıkları travmaları muhabirlere anlattı.

Ailelerinden zorla koparılan yerli çocukları

1819'dan 1969 yılına kadar yerli kültüründen "beyaz Amerikalıların kültürüne adapte olması için" ailelerinden koparılan on binlerce Amerikalı yerli çocuğun farklı eyaletlerdeki 500'ün üzerinde devlet yatılı okuluna yerleştirildiği belirtildi.

Bu kurumlardan en az 80 tanesinin Katolik okullar olduğu ve bu okullardaki cinsel taciz, tecavüz, fiziksel şiddet ve ölümle sonuçlanan diğer olaylarla ilgili kayıtların çoğunun kaybolduğu ya da çarpıtıldığı kaydedildi.

Cinsel tacizle ilgili soruşturmaların neredeyse tamamının 1960'larda yapıldığı belirtilen haberde, binden fazla çocuğun istismara uğradığı ve en az 122 rahibin soruşturma kapsamında tecavüzle suçlandığı ifade edildi.

Cinsel taciz mağdurlarının ifadeleri "ürkütücü"

Haberde, 1968'de Washington eyaletinde St. Mary's Mission adlı Katolik okula hükümet tarafından zorla yerleştirilen Clarita Vargas isimli Amerikalı yerli bir tanığın ifadelerine de yer verildi.

Vargas, WP muhabirlerine, Katolik bir rahip tarafından okuldaki ilk 3 yılı boyunca sistematik olarak cinsel tacize maruz kaldığını ve bugün 64 yaşında olmasına rağmen halen o dönemin travmasını atlatamadığını anlattı.

Benzer şekilde, 1965 yılında Montana'daki bir Katolik okuluna yerleştirilen Jay adlı başka bir Amerikalı yerli de kendisine tecavüz eden rahibin "bunu başkasına anlatması halinde cehenneme gideceğini söylediğini" belirtti.

Güney Dakota eyaletindeki bir Katolik okula yerleştirilen Geraldine Charbonneau Dubourt adlı Amerikalı yerli de tecavüze uğrayıp sonrasında zorla kürtaj ile bebeğin alındığını anlattı.

Kaynak: AA

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