ABD'deki Filistin Yanlısı Protestocuların Kampı Kapatıldı - Son Dakika
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ABD'deki Filistin Yanlısı Protestocuların Kampı Kapatıldı

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles (UCLA) kampüsündeki Filistin yanlısı protestocuların kurduğu kamp kapatılarak bölgeye girişler engelleniyor. Filistinlilerle dayanışma gösteren ABD'li öğrenciler, disiplin cezalarına, cezai suçlamalarla ilgili uyarılara ve gözaltı olaylarına rağmen eylemlerini sürdürüyor. Ülke genelinde yaklaşık 900 gözaltı yapıldığı bildirilirken, Filistin yanlısı protestolar ABD'deki üniversite kampüslerinde etkisini sürdürüyor.

30.04.2024 15:40
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LOS ANGELES, 30 Nisan (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles (UCLA) kampüsündeki Filistin yanlısı protestocuların kurduğu kamp kapatılarak bölgeye girişler engelleniyor, 28 Nisan 2024.

Filistinlilerle dayanışma gösteren ABD'li öğrenciler, disiplin cezalarına, cezai suçlamalarla ilgili uyarılara ve hafta sonu 270'ten fazla kişinin gözaltına alınmasına rağmen eylemlerini Doğu Yakası'ndan Batı Yakası'na birçok yerde devam etti.

New York polisinin 18 Nisan'da Columbia Üniversitesi'nde 100'den fazla göstericiyi gözaltına almasından bu yana ülke genelinde yaklaşık 900 gözaltı yapıldığı bildirilirken, Filistin yanlısı protestolar ABD'deki üniversite kampüslerinde etkisini sürdürüyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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