ABD'deki Filistin Yanlısı Protestocuların Kampı Kapatıldı

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LOS ANGELES, 30 Nisan (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles (UCLA) kampüsündeki Filistin yanlısı protestocuların kurduğu kamp kapatılarak bölgeye girişler engelleniyor, 28 Nisan 2024.

Filistinlilerle dayanışma gösteren ABD'li öğrenciler, disiplin cezalarına, cezai suçlamalarla ilgili uyarılara ve hafta sonu 270'ten fazla kişinin gözaltına alınmasına rağmen eylemlerini Doğu Yakası'ndan Batı Yakası'na birçok yerde devam etti.

New York polisinin 18 Nisan'da Columbia Üniversitesi'nde 100'den fazla göstericiyi gözaltına almasından bu yana ülke genelinde yaklaşık 900 gözaltı yapıldığı bildirilirken, Filistin yanlısı protestolar ABD'deki üniversite kampüslerinde etkisini sürdürüyor. (Fotoğraf: Xinhua)