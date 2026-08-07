ABD'den Aung San Suu Çii'ye Serbest Bırakma Çağrısı

ABD, Myanmar'ın ev hapsindeki devrik lideri Aung San Suu Çii'nin serbest bırakılması çağrısını tekrarladı.

ABD Dışişleri Bakanlığının Doğu Asya ve Pasifik İşleri Bürosu'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Temsilcisi Arnaud de Baecque'nin Myanmar'ın başkenti Naypyidaw'da ev hapsinde tutulan Çii'yi ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ziyaretin Çii'ye yönelik düzenli erişimin başlangıcı olması ve Myanmar'daki diğer tüm siyasi tutuklulara da erişim sağlanmasına zemin hazırlaması temennisinde bulunuldu.

Çii'nin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması talebi yinelenen açıklamada, ev hapsindeki devrik liderin tıbbi bakımı ve ziyaretçilerin kendisine erişiminin garanti altına alınması çağrısı yapıldı.

Haksız yere tutuklananların tümünün serbest bırakılması gerektiği vurgulanan açıklamada, ordunun Myanmar'daki çatışmaları sonlandırmak amacıyla tüm taraflarla diyaloğa girmesi istendi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçıl protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelindeki çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Myanmar'da 28 Aralık 2025-25 Ocak 2026'da yapılan genel seçimlerde ordu destekli Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi alt meclis Pyithu Hluttaw'da 231, üst meclis Amyotha Hluttaw'da 108 sandalye kazanarak toplam 339 sandalye elde etmişti.

Genel seçimlerin ardından toplanan parlamento, 10 Nisan'da askeri cuntanın lideri Min Aung Hlaing'i devlet başkanı seçmişti.