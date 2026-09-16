ABD'den BMGK'da Husilere karşı Yemen hükümetine destek çağrısı - Son Dakika
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ABD'den BMGK'da Husilere karşı Yemen hükümetine destek çağrısı

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ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Kıdemli Politika Danışmanı Morgan Ortagus, BMGK acil oturumunda ABD'nin İran destekli Husilere karşı mücadele eden Yemen'in meşru hükümetini desteklediğini söyledi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Kıdemli Politika Danışmanı Morgan Ortagus, ABD'nin İran destekli Husi milislerine karşı mücadele eden Yemen'in meşru hükümetini desteklediğini söyledi.

???????BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) acil oturumunda konuşan Ortagus, Yemen'deki durumun son 5 günde daha da kötüleştiğini, Husi güçlerinin Kızıldeniz boyunca ilerleyerek bölgedeki varlıklarını genişlettiğini belirtti.

Ortagus, Husi saldırılarının siviller üzerinde ağır kayıplara yol açtığını ve bölgenin gıda ile temel insani yardım ithalatında kritik rol oynayan liman altyapılarının da milyonlarca dolarlık zarara uğratıldığını ifade ederek, bölgede yaklaşık 100 bin Yemenlinin yerinden edildiğini ve çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini aktardı.

ABD'nin seyrüsefer serbestliğini korumak için ortaklarıyla birlikte çalıştığını kaydeden Ortagus, "ABD, İran destekli Husi milislerine karşı mücadele eden Yemen'in meşru hükümetini desteklemektedir." dedi.

"Diplomatlar ve BM çalışanları derhal serbest bırakılmalı"

Husilerin ABD'nin en az 20 yerel elçilik personeli ile 70'ten fazla yerel BM çalışanını haksız yere alıkoymaya devam ettiğini vurgulayan Ortagus, "ABD, bu kişilerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Saldırıların uluslararası deniz taşımacılığı ile enerji güvenliğini de tehdit ettiğini dile getiren Ortagus, tankerlere düzenlenen saldırılarda en az 3 denizcinin öldüğünü, gemilere yönelik tehditlerin dünya genelinde ulaşım, sigorta, gıda, yakıt ve ilaç maliyetlerini tırmandırdığını bildirdi.

"Suudi Arabistan'ın egemenliği ihlal ediliyor"

Husilerin bölgesel istikrarı baltalayan eylemleri olduğunu savunan Ortagus, 14 ve 15 Eylül'de Suudi Arabistan'ın çeşitli şehirlerine düzenlenen füze ve İHA saldırılarında 13 sivilin yaralandığını aktardı.

8 Eylül'deki saldırıda da 70'ten fazla kişinin yaralandığını ve kritik petrol tesislerinde yangın çıktığını hatırlatan Ortagus, "bu eylemlerin Suudi Arabistan'ın egemenliğinin ve sivil yaşamın açıkça ihlali olduğunu" belirtti.

Husilere verilen desteğin kesilmesi çağrısı

Husilerden ilerlemelerini durdurmalarını, ele geçirdikleri bölgelerden çekilmelerini ve saldırılara son vermelerini talep ettiklerini kaydeden Ortagus, şunları söyledi:

"İran İslam Cumhuriyeti'nden de Husi faaliyetlerine verdiği desteği kesmesini istiyoruz. Bu Konsey, Husileri silahlandırarak, finanse ederek ve yönlendirerek bu çatışmayı sürdüren İran'ın rolü konusunda net olmalıdır. Dış desteğin kesilmesi, Husi kapasitesinin ortadan kaldırılması için elzemdir."

Ortagus, İran rejimini BMGK'nin silah ambargolarını ihlal etmekle suçlayarak, "İran rejimi, 2216 sayılı karar altındaki silah ambargosuna karşı gelmiş ve 2140 sayılı karar kapsamındaki yaptırım kararını baltalamıştır. Güvenlik Konseyi bu gerçeklere göz yumamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Amerika Birleşik Devletleri, Savaş ve Çatışma, Politika, Güncel, Yemen, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den BMGK'da Husilere karşı Yemen hükümetine destek çağrısı - Son Dakika

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