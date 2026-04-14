ABD'den Cartel del Noreste'ye Yaptırımlar

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD-Meksika sınırında faaliyet gösteren Meksika merkezli suç örgütü Cartel del Noreste ile bağlantılı kumarhanelere ve üst düzey yöneticilere yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meksika merkezli suç örgütü Cartel del Noreste'nin ABD sınır bölgesinde "kara para aklama, uyuşturucu kaçakçılığı ve insan kaçakçılığı" faaliyetleri yürüttüğü ileri sürüldü.

Açıklamada, örgütle bağlantılı kumarhaneler ile bazı üst düzey yöneticilerin yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Örgütün Mart 2022'de Meksika'nın Nuevo Laredo kentindeki ABD Konsolosluğuna saldırı düzenlediği hatırlatılan açıklamada, söz konusu yapının ABD personeline yönelik tehdit oluşturduğu ve sınırın her iki tarafındaki toplulukların istikrarını bozduğu ifade edildi.

Açıklamada, yaptırımların, örgütün finansal ve lojistik ağlarını hedef aldığı, sınır topluluklarının güvenliğinin sağlanması ve uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesini amaçladığı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, bu yaptırımların, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "ABD ve ortaklarını tehlikeye atan uyuşturucu terörist grupları" etkisiz hale getirmek için tüm imkanlarını kullanma kararlılığını ortaya koyduğu ifade edildi.