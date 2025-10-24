ABD'den Fagin'e Gazze Planı Ataması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD'den Fagin'e Gazze Planı Ataması

ABD\'den Fagin\'e Gazze Planı Ataması
24.10.2025 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Yemen Büyükelçisi Steven Fagin'i Gazze'de Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezinin sivil yöneticisi olarak atadı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Fagin, Gazze'de ateşkes sürecinde önemli bir rol oynamaya hazırlanıyor.

İLK GÖREVLENDİRME YAPILDI

2022'den bu yana ABD'nin Yemen Büyükelçisi olan Fagin, Trump'ın 20 maddelik Gazze planının uygulanması amacıyla bu hafta açılan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezinin sivil yöneticisi olarak görevlendirildi. Söz konusu atama kararı, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bölgeye yaptığı ziyaret esnasında kamuoyuna duyurulurken, kıdemli diplomatın Gazze'deki ateşkes sürecinde aktif rol oynaması bekleniyor.

ABD duyurdu! Gazze'deki ilk üst düzey yönetici belli oldu

ORTA DOĞU İLE İLGİLİ ÇOK SAYIDA GÖREVDE BULUNDU

2020-2021 döneminde ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinde ve 2018-2019 döneminde ise Erbil'de görev yapan Fagin, uzun yıllardır bakanlıkta Orta Doğu ile ilgili görevler alan kıdemli diplomat olarak biliniyor.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) komutasında, İsrail'in güneyinde bu hafta açılan söz konusu merkezin askeri yöneticiliğini de ABD Kara Kuvvetleri Merkez Komutanı General Patrick Frank üstleniyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Yemen, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den Fagin'e Gazze Planı Ataması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Manisa'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Sahte çakarlı araçla karakola gitti Üstelik ehliyetsiz Sahte çakarlı araçla karakola gitti! Üstelik ehliyetsiz
Trump “Yakında kara operasyonu olacak“ dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı Trump "Yakında kara operasyonu olacak" dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı
Erzurum’da 3,5 büyüklüğünde deprem Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem
’’Yolyemezler’’ suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması ''Yolyemezler'' suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

07:52
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı Tabela değişti
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
07:33
Karla karışık yağmur geliyor Meteoroloji’den 12 kente sarı kodlu uyarı
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı
23:51
Samsunspor’a Tanguy Coulibaly’den kötü haber geldi
Samsunspor'a Tanguy Coulibaly'den kötü haber geldi
22:12
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
21:23
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi’nin ayrıntılarını canlı yayında anlattı
Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nin ayrıntılarını canlı yayında anlattı
20:30
Aile katliamı Anne ve babasını öldürüp intihar etti
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 08:03:37. #.0.4#
SON DAKİKA: ABD'den Fagin'e Gazze Planı Ataması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.