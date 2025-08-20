ABD'den Gümrük Vergisi Artışı

WASHINGTON, 20 Ağustos (Xinhua) -- ABD Ticaret Bakanlığı, alüminyum veya çelik içeren 407 ek ürün kategorisine yönelik yüzde 50 düzeyinde gümrük vergisi uygulanmaya başladıklarını açıkladı.

Salı günü başlayan yeni uygulamayla 232. Madde çerçevesinde çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergilerine tabi ürünlerin listesi, rüzgar türbinleri ve parçaları, mobil vinçler, buldozerler, vagonlar, mobilyalar, kompresörler, pompalar gibi yüzlerce ürünü kapsayacak şekilde genişledi.

ABD'deki gümrük komisyoncuları ve ithalatçılar, pazartesi günü sessizce yürürlüğe giren ve nakliye aşamasındaki mallara bile uygulanan bu ani hamleye hazırlıksız yakalandı. Metal vergilerinin ülkeye özgü tarifelerin üzerine eklenip eklenmeyeceği de belirsizliğini sürdürdü.

ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Müsteşarı Jeffrey Kessler, "Çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerinin kapsamını genişletip kaçakçılığı önleyen bugünkü karar, Amerikan çelik ve alüminyum sektörlerinin canlanmasına destek oluyor" dedi.

Bakanlık, yeni uygulamanın hedef aldığı malları sadece gümrük kodlarıyla tanımladı. Örneğin yangın söndürücüler için "8424.10.0000" kodu kullanıldı. Kullanılan kodlar nedeniyle hangi ürünlerin kapsama girdiğinin anlaşılmasının zorlaştığı belirtildi.