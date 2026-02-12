ABD'den Irak'a Hükümet Bağımsızlığı Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD'den Irak'a Hükümet Bağımsızlığı Mesajı

12.02.2026 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Harris, Irak'ta kurulacak hükümetin bağımsız kalması gerektiğini vurguladı. Trump'ın tepkisi sonrası yeni arayışlar başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Nuri el-Maliki'nin başbakan adaylığına tepki göstermesinin ardından ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Joshua Harris, Irak'ta kurulacak herhangi bir hükümetin "tamamen bağımsız kalması gerektiğini" söyledi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre Harris, Irak Ulusal Yaklaşım Koalisyonu Başkanı Abdülhüseyin el-Musavi ile bir araya geldi.

Harris ve Musavi'nin, "Amerikalılar ve Iraklılar için somut faydalar sağlayacak şekilde ABD ile Irak arasındaki güçlü ortaklığın önemini" ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın egemenliğinin korunması, bölgesel istikrarın geliştirilmesi ve ekonomik bağların güçlendirilmesi konularındaki ortak çıkarları güçlendirme çerçevesinde görüşmenin yapıldığı ifade edildi.

Harris'in görüşmede, ABD'nin "İran'ın Irak'taki istikrarı bozucu faaliyetlerine karşı koymak için elindeki tüm araçları kullanmaya hazır olduğunu" söylediği aktarıldı.

Irak'ta hükümet kurma çalışmalarına ilişkin Harris'in, "Irak'ta (kurulacak) herhangi bir hükümet tamamen bağımsız kalmalı ve tüm Iraklıların çıkarlarına odaklanmalı" vurgusunu yaptığı kaydedildi.

Irak'ta hükümet kurma çalışmaları

Irak'ta 11 Kasım 2025'te yapılan genel seçimlerin ardından, Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, eski Başbakan Nuri el-Maliki'yi başbakan adayı olarak açıklamıştı.

Ancak Maliki'nin başbakan seçilme ihtimaline ABD Başkanı Donald Trump tepki göstermişti.

Trump'ın tepkisi sonrası Şii siyasi partiler arasında yeni isim arayışlarının başladığı iddia edilse de Maliki adaylıkta ısrarcı olduğunu gösteren açıklamalar yapmıştı.

Maliki, Irak'ta 2006-2014 yılları arasında iki dönem üst üste başbakan olarak görev yapmıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Hükümet, Güncel, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den Irak'a Hükümet Bağımsızlığı Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir Büyükşehir Meclisi de karıştı, oturum tatil edildi İzmir Büyükşehir Meclisi de karıştı, oturum tatil edildi
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak
Hülya Avşar’ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
Metin Öztürk’ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler Metin Öztürk'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler
Osmaniye’de sağanak: yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı Osmaniye'de sağanak: yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak’ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz

17:56
4 ülkeden gizli toplantı Türkiye’ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
17:20
Kaderin cilvesi Pereira Fenerbahçe’yi devirmek için Kadıköy’e gelecek
Kaderin cilvesi! Pereira Fenerbahçe'yi devirmek için Kadıköy'e gelecek
17:02
Serdal Adalı yeni transferi ’’Ohhh’’ diyerek tanıttı Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
Serdal Adalı yeni transferi ''Ohhh'' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
17:00
Kanbolat Görkem Arslan’a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
Kanbolat Görkem Arslan'a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
16:05
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 18:05:03. #7.11#
SON DAKİKA: ABD'den Irak'a Hükümet Bağımsızlığı Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.