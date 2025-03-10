ABD'den Irak'a İran gazı muafiyetinin kaldırılması uyarısı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Irak'ın İran'dan doğal gaz ithalatına uygulanan muafiyetin kaldırılmasının, İran'a yönelik "azami baskı politikası" ile bağlantılı olduğunu söyledi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nin açıklamasına göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Waltz ile telefon görüşmesi yaptı.

ABD yönetiminin Irak'ın elektrik üretimi için İran'dan doğal gaz ithalatına yönelik muafiyeti iptali meselesinin ele alındığı görüşmede Waltz, söz konusu muafiyetin kaldırılmasının, Tahran'a yönelik "azami baskı politikası" ile bağlantılı olduğunu vurguladı.

Waltz, bu durumun Irak'ın istikrarı üzerinde olası olumsuz etkilerinin önlenmesi için ikili koordinasyonun önemini dile getirdi.

Başbakan Sudani de Irak'ın ABD ile ekonomik ilişkilerini genişletme konusundaki kararlılığını teyit ederek, Amerikan şirketlerini büyüyen Irak pazarına yatırım yapmaya teşvik etti.

ABD'nin Bağdat Maslahatgüzarı Daniel Rubinstein, Irak'ın İran'dan yaptığı doğal gaz ithalatının ABD yaptırımlarının dışında olduğunu belirtmişti.

ABD yönetiminin, Irak'ın İran'dan doğal gaz ithalatıyla ürettiği elektrik için İran'a ödeme yapmasına izin veren muafiyeti iptal ettiği belirtilmişti.

Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi, İran gazına yönelik ABD muafiyetinin yenilenip yenilenmemesi ihtimaline karşı tüm senaryoları değerlendirdiklerini söylemişti.