ABD'den İran'a Deniz Ablukası: 49 Gemi Yönlendirildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında bugün itibarıyla toplam 49 geminin farklı rotalara yönlendirildiğini duyurdu.

CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının "tam olarak" uygulanmaya devam ettiği belirtildi.

CENTCOM Komutanı Brad Cooper'ın bölgede görev yapan bir ABD gemisini ziyaret ettiği aktarılan açıklamada, "Bugün itibarıyla, ablukaya uymaları için 49 ticari gemi farklı rotalara yönlendirildi. ABD kuvvetleri, ablukanın tam olarak uygulanması konusunda kararlılığını sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.

ABD, 13 Nisan'dan bu yana Hürmüz Boğazı'ndaki İran deniz trafiğini hedef alan bir deniz ablukası uyguluyor.