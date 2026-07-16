ABD'den İran'a Yeni Hava Saldırısı

ABD ordusu, askeri kapasitesini zayıflatmak amacıyla İran'a karşı yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

CENTCOM güçlerinin TSİ 21.00'de İran'a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığı belirtilen açıklamada, "İran askeri kapasitesinin daha da zayıflatılmasının hedeflendiği" ifade edildi.

Açıklamada, İran'a yönelik saldırıların art arda beşinci gecesinde de devam ettiği kaydedildi.

Önceki saldırılara dair yapılan açıklamalarda, bu saldırılarda İran güçlerine ağır kayıplar verdirileceği ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nda sivillere ve ticari gemilere saldırma kapasitesinin zayıflatılacağı öne sürülmüştü.