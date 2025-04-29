ABD'den İran ve Gazze Açıklamaları

NEW ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, İran'ın nükleer programını sonlandırmak için ABD'nin müzakere edilmiş bir çözüm tercih ettiğini belirterek, "Ancak zaman kısıtlı." dedi.

Shea, BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail- Filistin meselesine ilişkin açık oturumda konuştu.

İran'ın bölgede milyonlarca kişi için "tehdit" teşkil ettiğini söyleyen Shea, Tahran'ın "uluslararası istikrarsızlaştırıcı kampanyasının" sadece kendi vatandaşlarını değil tüm uluslararası toplumun güvenliğini tehdit ettiğini savundu.

Shea, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer programını sonlandırması için iki yol olduğunu açık şekilde belirttiğini anımsatarak, "ABD müzakere edilmiş bir çözüm tercih ediyor. Ancak zaman kısıtlı." ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer silah programını bırakmaması halinde "sorumlu" tutulması gerektiğini kaydeden Shea, hala anlamlı diplomasinin mümkün olduğunu dile getirdi.

"ABD, yeni bir gerçek oluşturmak için çalışacak"

Shea, Orta Doğu halkına "kalıcı barış ve refah" getirmek için "yeni düşüncelere" ihtiyaç olduğunu belirtti.

"Kimse Gazze'deki Filistinli sivillerin aç ve susuz kalmasını istemiyor." diyen Shea, ateşkes anlaşmasına varılmasıyla insani yardımların tekrar sağlanması için koşulların oluşacağını ifade etti.

Shea, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının sağlanmasını engellediğini, iki hafta önce yapılan anlaşma teklifini de reddettiğini iddia etti.

Hamas'ın Gazze'yi terk etmesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) bu yönde baskı uygulaması gerektiğini söyleyen Shea, ABD'nin, "yeni bir gerçek oluşturmak" için İsrail ve Arap ortaklarıyla çalışacağını kaydetti.

Shea, "Gazze'de gelecek, Hamas'ın oradan ayrılmasıyla başlar. Toplantılar ve uluslararası konferanslar bu gerçeği değiştiremez." değerlendirmesinde bulundu.