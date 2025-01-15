ABD'den Kosova'ya Helikopter Desteği - Son Dakika
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ABD'den Kosova'ya Helikopter Desteği

ABD, Kosova Güvenlik Gücü için helikopter alımına onay vererek güvenlik kapasitesini artıracak.

15.01.2025 15:16
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Kosova Savunma Bakanlığı, ülkenin savunma kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında Kosova Güvenlik Gücünün (FSK) helikopter alımına ABD'nin onay verdiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ABD'nin, ülkenin hava savunma kapasitesinin geliştirilmesi konusunda destek vereceği belirtildi.

Paylaşımda, "ABD, Kosova'nın helikopter, radar ve hava savunma kapasitesini geliştirmesine yardımcı olarak ülkeyi hazırlık ve stratejik güvenlik açısından yeni bir seviyeye taşıyacak." denildi.

Paylaşımda değerlendirmelerine yer verilen Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, "ABD, Kosova Cumhuriyeti'nin güvenliği ve egemenliğini güçlendirme konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit ettiğini vurguladı. ABD'nin desteği, Kosova'nın barış, istikrar ve kalkınması için önemli bir dayanak oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Maqedonci, ABD'nin onay verdiği yeni helikopter alımının FSK'nin operasyonel yeteneklerini arttıracağını ve Kosova'nın bölgede güvenilir bir ortak olarak konumunu güçlendireceğini kaydetti.

Kosova'da, ülke içi ve sınır ötesinde kriz yönetim operasyonlarını sağlamak ve sivil savunma operasyonları, doğal afetler ve diğer acil durumlarda görev yapmak üzere 2009'da kurulan FSK'nin, 2018'de yasal değişikliklerle silahlı kuvvetlere dönüştürülme süreci başlatılmıştı. ???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'den Kosova'ya Helikopter Desteği - Son Dakika

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