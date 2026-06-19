ABD'den Lübnanlı Yetkililere Yaptırım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'den Lübnanlı Yetkililere Yaptırım

19.06.2026 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Lübnan'daki barış sürecini engelleyen iki yetkiliyi yaptırım listesine ekledi.

ABD, Lübnan'daki barış sürecini engelledikleri ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını geciktirdikleri gerekçesiyle iki Lübnanlı yetkili ve bazı şirketleri yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, yaptırım listesine alınan isimler arasında Marada Siyasi Hareketi lideri olarak tanımlanan Süleyman Franjiye ve Hizbullah'ın siyasi bürosunun kıdemli üyelerinden Mahmud Kummati yer aldı.

Yaptırım listesine eklenen Franjiye ve Kummati, Lübnan'daki barış sürecini engellemek ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını geciktirmekle suçlandı.

Ayrıca, Hizbullah'a finans sağladıkları gerekçesiyle Lübnanlı eski üst düzey kamu görevlisi Alaa Hasan Hamiyye ile Lübnan, Suriye, Irak ve Umman'daki iş ağına bağlı bazı kişiler de yaptırım listesine dahil edildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent karara dair yaptığı yazılı açıklamada, "Lübnan'ın güvenli ve müreffeh bir geleceğe kavuşması için Hizbullah'ın silahsızlanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise ayrı bir açıklamada Hizbullah'ı "Lübnan'ın toparlanmasının ve geleceğinin önündeki en büyük engel" olarak nitelendirerek örgütün ülkeyi kalıcı bir çatışma halinde rehin tuttuğunu ileri sürdü.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den Lübnanlı Yetkililere Yaptırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın
Fransa’da 26 kentte turuncu alarm verildi Fransa'da 26 kentte turuncu alarm verildi
İstanbul’da büyük yangın Alevler araçlara sıçradı, dumanlar şehri kapladı İstanbul'da büyük yangın! Alevler araçlara sıçradı, dumanlar şehri kapladı
Aspendos’ta Roma Dönemi’ne ait nadir mozaik bulundu Aspendos'ta Roma Dönemi'ne ait nadir mozaik bulundu
Mardin’de hakkında 197 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Mardin'de hakkında 197 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
İtalya’ya ait SAMPT Hava Savunma Sistemi Konya’da konuşlandırıldı İtalya'ya ait SAMP/T Hava Savunma Sistemi Konya'da konuşlandırıldı

11:01
Taraftarın sevgilisi müjdeyi verdi Icardi Galatasaray’da kalıyor
Taraftarın sevgilisi müjdeyi verdi! Icardi Galatasaray'da kalıyor
10:34
Erhan Karaal’ın kaçırılma anının en net görüntüsü
Erhan Karaal'ın kaçırılma anının en net görüntüsü
09:43
ABD-İran görüşmesi iptal edildi İşte masanın dağılmasının nedeni
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni
09:13
Rakamlar güncellendi Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
Rakamlar güncellendi! Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
08:56
Finale damga vuran anlar Ramazan’ın eşi kıskançlık krizine girdi
Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi
08:28
Meclis’te benzeri görülmemiş skandal Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 11:10:25. #7.12#
SON DAKİKA: ABD'den Lübnanlı Yetkililere Yaptırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.