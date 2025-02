ABD'den New York'un Yeşil Işık Yasası'na Dava

Güncel

ABD'de Adalet Bakanlığı, New York eyaletindeki kişilerin vatandaşlık ya da yasal statülerine bakılmaksızın ehliyet alabilmelerini sağlayan "Yeşil Işık Yasası" nedeniyle eyalete dava açtı.

ABD'de Senato tarafından geçen hafta onay alan Adalet Bakanı Pam Bondi, düzenlediği ilk basın toplantısında New York'un "göçmen" politikasını ele aldı.

Bondi, eyalette vatandaşlık ya da yasal statülerine bakılmaksızın kişilerin ehliyet alabilmelerini sağlayan yasaya karşı, New York eyaletine, New York Valisi Kathy Hochul ve New York Başsavcısı Letitia James'e yönelik dava açıldığını bildirdi.

Söz konusu isimleri "yasa dışı göçmenleri ABD vatandaşlarından önde tutmakla" suçlayan Bondi, yasanın geçersiz kılınması gerektiğini savundu.

"Yeşil Işık Yasası"

ABD'de yasal statüsü olmayan kişilere ehliyet verilmesini öngören "Yeşil Işık Yasası", göçmenler başta olmak üzere ehliyeti olmayan kişilerin araç kullanmasının önüne geçilmesini ve yollarda güvenliğin artırılmasını amaçlıyor.

Söz konusu yasa ayrıca, araç ve adres bilgilerinin federal göçmenlik yetkilileriyle paylaşılmasını sınırlama amacı güdüyor.

Bu kapsamda, federal bir göçmenlik kurumu ülkede yasa dışı bulunan kişilerin bilgilerini talep ettiğinde, Motorlu Araçlar Dairesinin (DMV) bu kişileri bilgilendirmesi gerektiğini vurguluyor.

Trump'ın göçmen karşıtı kararları

Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın da kaldırıldığını duyurmuştu.

Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.