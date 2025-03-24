ABD'den Sınır Dışı Edilen 199 Venezuelalı Ülkesine Döndü - Son Dakika
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ABD'den Sınır Dışı Edilen 199 Venezuelalı Ülkesine Döndü

199 Venezuelalı göçmen, ABD'den sınır dışı edilerek ülkelerine ulaştı. Mağduriyetlerini paylaştılar.

24.03.2025 22:16
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ABD tarafından hava yoluyla sınır dışı edilen 199 Venezuelalı düzensiz göçmen daha ülkesine vardı.

Venezuela hava yolu şirketi Conviasa'ya ait uçak, Honduras'tan kalkarak 199 göçmeni Maiquetia'daki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na getirdi.

Göçmenleri havaalanında karşılayan İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatları doğrultusunda vatandaşlarını getirmeye devam edeceklerini aktardı.

Tıbbi yardımın ardından Venezuelalılar, aileleriyle bir araya geldi.

Venezuela basınında çıkan habere göre göçmenler, ABD'deki gözaltı merkezlerinde tutuldukları sırada yaşadıkları fiziksel ve psikolojik kötü muameleye ilişkin şikayetlerini yetkililerle paylaştı.

Devlet televizyonu VTV'de yer alan görüntülerde bazı göçmenlerin sevinç gözyaşları döktüğü görüldü.

ABD tarafından en son 21 Mart'ta hava yoluyla sınır dışı edilen 311 Venezuelalı düzensiz göçmen ülkesine ulaşmıştı.

Kaynak: AA

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