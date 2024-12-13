ABD Dışişleri Bakan?ı Blinken, Dışişleri Bakanı Fidan ile ikili görüşmesinin ardından açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakan?ı Blinken, Dışişleri Bakanı Fidan ile ikili görüşmesinin ardından açıklama yaptı Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a dün gece bizi kabul ederken gösterdiği anlayış ve zaman ayırma cömertliği için şükranlarımı sunmak istiyorum.

13.12.2024 14:19
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a dün gece bizi kabul ederken gösterdiği anlayış ve zaman ayırma cömertliği için şükranlarımı sunmak istiyorum." dedi.

Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığında yaptıkları ikili görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Bakan Blinken, Fidan'a dostluğu ve ortaklığı için teşekkür ederek, "Hep beraber çok güzel bir çalışma yaptık şimdiye kadar." ifadesini kullandı.

Türkiye-ABD ilişkilerini güçlendirerek birçok konuda iki ülke adına ilerleme kaydettiklerini söyleyen Blinken, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a dün gece bizi kabul ederken gösterdiği anlayış ve zaman ayırma cömertliği için şükranlarımı sunmak istiyorum." diye konuştu.

Blinken, "Bizim ve Suriye halkının önündeki fırsata odaklanmış durumdayız. Suriye halkının Beşşar Esed'in prangalarından kurtulmasına odaklanmış durumdayız." değerlendirmesinde bulunarak, Suriyelilerin çok daha güzel bir geleceğe sahip olması ve kendi geleceklerini kendileri tayin etmesi için çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Türkiye, ABD ve bölgedeki diğer ülkelerin Suriye için neler yapabileceklerini görüştüklerini bildiren Blinken, Suriye'de neleri görmek istedikleri konusunda genel bir mutabakat içerisinde olduklarını ifade etti.

Blinken, daha çok kişiyi içeren, azınlıkların ve kadınların haklarını koruyan, devlet kurumlarını koruyarak insanlara hizmet sağlamayı sürdüren, eğer varsa kimyasal silahları bertaraf edecek ve uç görüşlü gruplarla ilişkileri reddedecek bir Suriye yönetimini desteklediklerini açıklayarak, "Aynı şekilde, herhangi bir durumda, Suriye'nin çevresindeki ülkelere, komşularına tehdit oluşturmayacak şekilde çalışmaya devam etmelerini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Yönetimin bunları uygulamasıyla Suriye halkının da düşüncesi ve isteklerinin en iyi şekilde ortaya konmasını sağlayacağını vurgulayan Blinken, Suriye'de ortaya çıkan yönetimin ülkede yıllar süren yozlaşma, diktatörlük ve çatışmaların ardından uluslararası toplumdan beklediği desteği ve tanınırlığı bu şekilde elde edebileceğini dile getirdi.

Blinken, "DEAŞ'ın geriletilmesine yönelik çabaların sürdürülmesinin zorunluluğunu da ele aldık. Ülkelerimiz DEAŞ'ın ortadan kaldırılması ve bu tehdidin bir daha ortaya çıkmaması için uzun yıllar boyunca çok çalıştılar ve çok şey verdiler. Bu çabalarımızı sürdürmemiz bir zorunluluktur." dedi.

Gazze

Fidan ile Gazze meselesini, rehinelerin evlerine dönmesi ve ateşkesin sağlanması konusunu ele aldıklarını anlatan Blinken, "Son birkaç haftada gördüklerimiz bunun mümkün olduğuna dair daha cesaret verici işaretlerdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Fidan ile yaptığım görüşmelerde, Hamas'ın nihayetinde bu işin sona ermesine yardımcı olacak bir anlaşmaya evet demesinin zorunluluğundan bahsettim." şeklinde konuştu.

Blinken, Türkiye'nin Hamas ile görüşerek meseleyi nihayete erdirme konusunda oynayabileceği rolü takdirle karşıladıklarına dikkati çekerek, Ürdün'de Arap ülkeleriyle görüşmeleri sürdüreceklerini belirtti.

Bakan Blinken, Türkiye, ABD ve Arap ülkelerinin bir araya gelerek Suriye halkını desteklediğini vurgulayarak, bu fırsatı Suriye halkının isteklerini yansıtacak bir yöne doğrultmaya çalıştığını kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Antony Blinken, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakan?ı Blinken, Dışişleri Bakanı Fidan ile ikili görüşmesinin ardından açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

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