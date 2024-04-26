ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin'de mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin'de mevkidaşıyla görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin\'de mevkidaşıyla görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Çin'e yaptığı resmi ziyaret kapsamında Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin istikrarlı şekilde geliştiği ancak negatif etkenlerin sürdüğü belirtildi. Vang, Çin ile ABD ilişkilerinin ilerleme doğrultusunda mı gelişeceği yoksa aşağı yönlü bir sarmala mı döneceği konusunun önemli bir sınama olduğunu ifade etti. Blinken ise aktif diplomasi gündemini ilerletmeyi ve farklılıklar konusunda açık bir iletişim sağlamayı hedeflediklerini aktardı.

26.04.2024 13:55
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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Çin'e yaptığı resmi ziyaret kapsamında mevkidaşı Vang Yi ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, görüşmede, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım 2023'te San Francisco'da yaptığı görüşmeden bu yana iki ülke arasındaki ilişkilerin istikrarlı şekilde geliştiğini ancak "negatif etkenlerin" sürdüğünü belirtti.

ABD'nin, Çin'in meşru kalkınma hakkını baskılayarak temel çıkarlarına zarar verdiğini savunan Vang, "Çin ile ABD ilişkilerinin istikrar ve ilerleme doğrultusunda mı gelişeceği yoksa aşağı yönlü bir sarmala mı döneceği iki ülkenin samimiyeti ve kabiliyeti için önemli bir sınama olacak." ifadelerini kullandı.

Çin'in ABD ile ilişkilerindeki kaygılarının tutarlı olduğunu belirten Vang, iki ülkenin temel çıkarlarına karşılıklı saygı gösterilmesini, ABD'nin Çin'in iç işlerine karışmamasını, kalkınmasını baskılamamasını, egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarları konusundaki kırmızı çizgilerini ihlal etmemesi gerektiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken, görüşmede, iki ülke liderlerinin üzerinde anlaştığı aktif diplomasi gündemini ilerletmeyi, farklılıklar konusunda olabildiğince açık olarak yanlış anlamalardan ve hesap hatalarından kaçınmayı istediklerini aktardı.

Blinken, Vang ile 5 buçuk saat süren heyetler arası görüşmelerin ardından Çin Devlet Başkanı Şi tarafından da kabul edildi.

Kaynak: AA

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