ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Gazze'de ateşkes zorunlu

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(ANKARA) - Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'da öldürülmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de ateşkesin "zorunlu" olduğunu söyledi. Blinken, Haniye suikastına ilişkin gelişmeleri izlediklerini aktarırken konuyla ilgili ayrıntılara değinmekten kaçındı.

Singapur'da bir forumda konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, konuyla ilgili kendisine gazeteciler tarafından yöneltilen soruya rağmen, Hamas'ın üst düzey lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesine ilişkin doğrudan yorumda bulunmadı. Blinken bunun yerine Gazze'de ateşkese ulaşmanın "bir zorunluluk" olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı, Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesiyle ilgili haberlerin farkında olduğunu söyledi ancak haber hakkında doğrudan yorum yapmadı. Blinken'ın şu ifadeleri kullandı:

"Elbette haberleri gördüm ve şu anda size söyleyebileceğim tek şey, bir an önce ateşkese ulaşmanın öneminden hiçbir şeyin daha önemli olmadığını düşünüyorum. Bu, esirlerin evlerine döndürülmesi için çok önemli. Her gün korkunç acılar çeken Filistinlilerin, Gazze'deki çocukların, kadınların ve erkeklerin menfaatleri açısından bu (ateşkes) açıkça çok önemli. Bu, Hamas'ın yarattığı bu çatışmanın ortasında kalmış insanlara da fayda sağlar.

Bu (ateşkes), sadece Gazze'de değil, aslında tüm bölgede işleri daha yoluna koyma çabalarıyla derinlemesine uyumlu, çünkü bölge meseleleri şu anda Gazze'de olan bitenlerle çok bağlantılı. İlk günden beri, sadece Gazze konusunda daha iyi bir noktaya ulaşmak için değil, aynı zamanda çatışmanın yayılmasını önlemek için de çalışıyoruz."