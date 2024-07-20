ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İran nükleer silah için fisil madde üretme kapasitesine bir ya da iki hafta uzakta - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İran nükleer silah için fisil madde üretme kapasitesine bir ya da iki hafta uzakta

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran'ın nükleer anlaşmanın feshedilmesi nedeniyle nükleer silah için fisil madde üretme kapasitesine sahip olmaktan 'bir ya da iki hafta uzakta' olduğunu söyledi. Blinken, İran'ın henüz bu alanda bir silah geliştirmediğini belirtirken, İran üzerindeki baskıyı artırdıklarını ve Avrupalı ortaklarla daha yakın bir koordinasyon içinde olduklarını ifade etti.

20.07.2024 00:45
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran'ın nükleer anlaşmanın feshedilmesi nedeniyle nükleer silah için fisil madde üretme kapasitesine sahip olmaktan "bir ya da iki hafta uzakta" olduğunu söyledi.

Blinken, Colorado eyaletinde düzenlenen "2024 Aspen Güvenlik Forumu"nda konuştu.

Bakan Blinken, "İran, nükleer anlaşmanın feshedilmesi nedeniyle, önceden nükleer silah için fisil madde üretme kapasitesine sahip olmaktan en az 1 yıl uzaktayken, şimdi muhtemelen bunu yapmaktan bir ya da iki hafta uzakta." dedi.

İran'ın henüz bu alanda bir silah geliştirmediğini belirten Blinken, bu konuyu oldukça dikkatli bir şekilde takip ettiklerini ifade etti.

Blinken, son haftalar ve aylarda İran'ın "programında gerçekten ilerleme kaydettiğini" dile getirerek, İran üzerindeki baskıyı "her alanda üst düzeye" çıkardıklarını aktardı.

İranlı kişi ve kuruluşlara 600'den fazla yaptırım uyguladıklarını vurgulayan Blinken, "Tek bir yaptırımı bile kaldırmadık. Avrupalı ortaklarımız ve müttefiklerimizle artık çok daha yakın bir koordinasyon içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İran nükleer silah için fisil madde üretme kapasitesine bir ya da iki hafta uzakta - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İran nükleer silah için fisil madde üretme kapasitesine bir ya da iki hafta uzakta - Son Dakika
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