ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in Leahy Yasası ihlalleriyle ilgili yeni bilgileri inceliyor - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in Leahy Yasası ihlalleriyle ilgili yeni bilgileri inceliyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail\'in Leahy Yasası ihlalleriyle ilgili yeni bilgileri inceliyor

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, İsrail ordusuna bağlı bazı birliklerin Leahy Yasası'nda belirtilen ABD yardımı alma koşullarını ihlal ettiği iddialarına dair yeni bilgileri incelediği iddia edildi. Blinken, üç İsrailli tabur ve iki sivil birim hakkındaki bilgileri içeren bir mektup yazdı. İhlal iddialarının bazıları inandırıcı bulunurken, İsrail'in etkili bir iyileştirme yürüttüğü belirtildi. Blinken, ayrıca bir taburun ayrıca ayrı davranışlarda bulunduğunu ve henüz etkili bir iyileştirme yapılmadığını ifade etti. Mektupta, Leahy Yasası çerçevesinde tespit edilen durumların ABD yardımlarını etkilemeyeceği ve belirlenen miktarın sağlanacağı belirtildi.

27.04.2024 00:19
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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in İsrail ordusuna bağlı bazı birliklerin Leahy Yasası'nda belirtilen ABD yardımı alma koşullarını ihlal ettiği iddialarına dair yeni bilgileri incelediği iddia edildi.

CBS News'un haberine göre, Blinken, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a yazdığı mektupta, üç İsrailli taburu ve iki sivil birime ilişkin bilgi verdi.

Taburlardan ikisi hakkındaki ihlal iddialarının "inandırıcı" olduğunu ifade eden Blinken, İsrail'in her iki birim için de "etkili bir iyileştirme" yürüttüğünü savundu.

Blinken, üçüncü taburun ise bazı "aykırı davranışlarda" bulunduğunu ve 2022'de Batı Şeria'dan Golan Tepeleri'ne nakledildiğini ancak "bugüne kadar etkili bir iyileştirme" yapılmadığını söyledi.

İsrail hükümeti bu taburun durumuyla ilgili yeni bilgiler sunduğunu kaydeden Blinken, etkili bir iyileştirme yolu belirlemeye çalışacaklarını ifade etti.

CBS News, daha önce de ihlallerde bulunduğu tespit edilen taburlardan birinin, 2022 yılında 80 yaşındaki Filistinli bir ABD'linin ölümüne karışan Netzah Yehuda birliği olduğunu iddia etmişti.

Taburların ve birimlerin eylemlerinin hiçbirinin "İsrail'in Hamas'a yönelik saldırılarında" gerçekleşmediğini ifade eden Blinken, tüm eylemlerin 7 Ekim öncesinde olduğunu savundu.

Öte yandan mektupta, Leahy Yasası çerçevesinde tespiti yapılan durumların "ABD yardımlarını geciktirmeyeceği ve İsrail'e, Kongre tarafından belirlenen miktarın sağlanacağı" ifadeleri de yer aldı.

Blinken, mektupta "Ayrıca İsrail'e yönelik Leahy Yasası çerçevesinde herhangi bir karar alınmadığının da altını çizmek istiyorum." diye yazdı.

Leahy Yasası, insan haklarını ihlal ettiği belirlenen devlet ve gruplara silah satılamayacağını öngörüyor.

Netzah Yehuda taburu

Ultra-Ortodoks Yahudiler için oluşturulan Netzah Yehuda taburu üyelerinin tamamı erkeklerden oluşuyor.

Netzah Yehuda, Filistin karşıtı aşırı sağcı Yahudi yerleşimcilerden oluşan ve "Tepe gençliği" adıyla bilinen fanatik gençlerin katıldığı tabur olarak dikkati çekiyor.

İsrail ordusuna bağlı bu tabur, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı çok sayıda şiddet, hak ihlali ve orantısız güç kullanılan olaya karışmakla suçlanıyor.

Netzah Yahuda taburu, 12 Ocak 2022'de Batı Şeria'da ABD vatandaşı Filistinli Ömer Esad'ı gözaltına aldıktan sonra fenalaştığı halde ölüme terk etmesi üzerine ABD'nin merceğine girmişti.

ABD vatandaşının ölümüne ilişkin soruşturma raporundaki "Netzah Yehuda" Taburu Komutanı ve olaya karışan birimden sorumlu diğer askerler hakkında disiplin cezası verilmesine rağmen Washington "bu davada kapsamlı bir ceza soruşturması ve tam hesap verebilirlik talep ettiğini" açıklamıştı.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, bu tabur Filistinli sivillere karşı uyguladığı çok sayıda şiddet olayı nedeniyle Batı Şeria'dan işgal altındaki Golan Tepeleri'ne taşınmıştı.

Kaynak: AA

İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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