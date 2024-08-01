ABD Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'a seyahat uyarısı yaptı - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'a seyahat uyarısı yaptı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Hizbullah arasında artan gerilim nedeniyle vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri uyarısında bulundu. İnternet sayfasında yayımlanan seyahat uyarılarında, Lübnan'da bulunan Amerikan vatandaşlarına güvenli bir yere sığınmaları ve ülkenin güney bölgesinde bulunanlara ise bölgeden derhal ayrılmaları tavsiye edildi.

01.08.2024 02:39
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ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Hizbullah arasında artan gerilim dolayısıyla, vatandaşlarına " Lübnan'a seyahat etmemeleri" uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında güncellenen seyahat uyarıları bölümünde Lübnan'la ilgili yeni uyarı yayımlandı.

Açıklamada, İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında son günlerde artan gerilim gerekçe gösterilerek ABD vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri uyarısı yapıldı.

Halen Lübnan'da bulunan Amerikan vatandaşlarına ise güvenli bir yere sığınmaları ve ülkenin güney bölümünde bulunanlara bölgeden derhal ayrılmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Kaynak: AA

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