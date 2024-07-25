ABD Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'nun protestocular hakkındaki sözlerini reddetti - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'nun protestocular hakkındaki sözlerini reddetti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'deki İsrail karşıtı protestocuların İran tarafından desteklendiği iddiasına yanıt vererek, protestocuların çoğunun İran'dan destek almadığını ve İran'dan destek alabilecek insanların çoğunun bunun nereden geldiğini bile bilmediğini belirtti. Miller, ABD'de protestocuların gösteri yapma hakkını desteklediklerini ve her Amerikalının Anayasal haklarını barışçıl bir şekilde kullanma hakkı olduğunu vurguladı.

25.07.2024 22:47
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NEW ABD, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün Kongre'deki konuşmasında Filistin destekçisi Amerikalılar için kullandığı "kullanışlı ahmaklar" sözünü reddederek protestocuların "çoğunun" İran'dan destek almadığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

Netanyahu'nun ABD'deki İsrail karşıtı protestocuların İran tarafından desteklendiği iddiasıyla ilgili bir soruya Miller, "Amerika'daki protestocuların büyük çoğunluğunun emirleri İran'dan almadığını ve İran'dan destek alabilecek insanların çoğunun bunun nereden geldiğini bile bilmediğini anlıyoruz." yanıtını verdi.

Miller, ABD'de protestocuların "gösteri yapma hakkını" kuvvetle desteklediklerini belirterek, "Dün Washington sokaklarında olan insanların büyük çoğunluğunun, seçilmiş yetkililerin ve bizim yaptığımız seçimlere katılmasalar bile görüşlerini dile getiren vatansever Amerikalılar olduğunu biliyorum ve biz onların bunu yapma hakkını destekliyoruz." dedi.

Netanyahu'nun Amerikalı göstericiler için kullandığı "İran'ın kullanışlı ahmakları" ifadesiyle ilgili yorum yapmaktan kaçınan Miller, "Her zamanki gibi (İsrail) Başbakanının söylediği belirli şeylere yanıt vermeme kuralını benimseyeceğim." diye konuştu.

"Buna içişlerine müdahale demem"

Miller, AA muhabirinin, Netanyahu'nun açıklamalarının "ABD'nin içişlerine müdahale" sayılıp sayılmayacağı yönündeki sorusuna da "Hayır, bu kesinlikle bir müdahale değil. Buna içişlerine müdahale demem." cevabını verdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Kongre'ye davetli olarak geldiğini ve aklından geçenleri söyleme hakkı olduğunu belirten Miller, "Ne düşünüyorsa onu söylesin ama aynı şekilde biz de kendi düşüncelerimizi söyleme hakkına sahibiz." ifadesini kullandı.

Miller, "Neticede, onunla ilgili endişelerimiz olduğunda bunu genellikle onunla özel olarak görüşüyoruz. Protestolar hakkında istediğini söylemekte özgür ve biz de inandığımızı söyleyeceğiz, yani her Amerikalının Anayasal haklarını barışçıl bir şekilde kullanma hakkı vardır." dedi.

Netanyahu, dün ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada, başkentte kendisini protesto eden Amerikalı göstericilerin "İran tarafından desteklendiğini" iddia etmiş, onları "İran'ın kullanışlı ahmakları" olarak niteledikten sonra Kongre üyeleri tarafından uzun uzun ayakta alkışlanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'nun protestocular hakkındaki sözlerini reddetti - Son Dakika

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