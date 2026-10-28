ABD Dışişleri, Flavio Bolsonaro ve ailesine vize verileceğini doğruladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ABD Dışişleri, Flavio Bolsonaro ve ailesine vize verileceğini doğruladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, seçimi kaybeden Flavio Bolsonaro'nun ABD'ye gelmesini onaylayabileceğini, bunun sorun olmayacağını söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Bolsonaro ve ailesine vize verileceğini, ABD'ye girmelerine izin verileceğini doğruladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya'da devlet başkanı seçimlerinin 2. turunu Luiz Inacio Lula da Silva'ya karşı kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro'nun ABD'ye gelmesini "onaylayabileceğini" söyledi.

Trump, Texas eyaletindeki seçim mitinginden dönüşünde, Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Hava Üssü'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Basın mensuplarının, Bolsonaro'nun ABD'ye gelmesini onaylayıp onaylamayacağına ilişkin sorusuna Trump, "Onaylayabilirim. Benim için bir sorun olmaz." yanıtını verdi.

Trump, "garip" şeklinde nitelediği Brezilya seçimlerinde taraf tutmadığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığından, Bolsonaro'ya vize onayı

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin konuya ilişkin sorusunu yazılı yanıtladı.

Açıklamada, Brezilya'da seçimleri kaybeden Bolsonaro ile ailesine vize verileceği ve ABD'ye girmelerine izin verileceği doğrulandı.

Ne olmuştu?

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'ya karşı devlet başkanı seçimini kaybeden Senatör Bolsonaro'nun hakkındaki yurt dışına çıkış yasağına ve pasaportunun iptal edilmesi kararına rağmen ABD'ye kaçtığı ileri sürülmüştü.

Bolsonaro ailesine yakın kaynaklar, eski devlet başkanı adayının pasaport kısıtlaması yürürlüğe girmeden hemen önce gizlilik içinde ABD'ye giden bir uçakla ülkeden ayrıldığını doğrulamıştı.

Lula da Silva, seçimleri kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro'nun yurt dışı çıkış yasağına rağmen ülkeyi terk etmesini "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Bolsonaro hakkında 2 soruşturma

Brezilya basınındaki habere göre, Federal Yüksek Mahkeme (STF), Flavio Bolsonaro hakkında, babasının hayatını konu alan "Dark Horse (Karanlık At)" adlı biyografik filmin yasa dışı finansmanıyla ilgili iddialar kapsamında soruşturma yürütüyor.

Brezilya merkezli O Estado de S. Paulo ve O Globo gazeteleri de Bolsonaro'nun, yakın arkadaşı ve avukatı Willer Tomaz ile bağlantılı olduğu öne sürülen başka bir kara para aklama soruşturmasında şüpheli olarak yer aldığını yazmıştı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriDonald TrumpPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrailli oyuncu Gal Gadot, seçimlerde oy kullandı Sandık başında rengini de belli etti İsrailli oyuncu Gal Gadot, seçimlerde oy kullandı! Sandık başında rengini de belli etti
Netanyahu’dan seçim sonuçları sonrası ilk açıklama Yenilgiyi kabul etmedi Netanyahu'dan seçim sonuçları sonrası ilk açıklama! Yenilgiyi kabul etmedi
İsrail’de sandıktan çıkan tablo Arapları sokağa döktü İsrail'de sandıktan çıkan tablo Arapları sokağa döktü
İsrail’de sandıkların yarısı açıldı Netanyahu bloğunun 56 sandalye kazanması bekleniyor İsrail'de sandıkların yarısı açıldı! Netanyahu bloğunun 56 sandalye kazanması bekleniyor
18 milyon emeklinin gözü bu haberde Yeni planın detayları belli oldu 18 milyon emeklinin gözü bu haberde! Yeni planın detayları belli oldu
Jülide Kural’dan Kadir İnanır’ın mirasıyla ilgili yeni açıklama Jülide Kural’dan Kadir İnanır’ın mirasıyla ilgili yeni açıklama
09:34
Bu marka sucuk yiyenler dikkat İçerisinde domuz eti tespit edildi
Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
09:33
Aziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı Herkes aynı detaya takıldı
Aziz Yıldırım canlı yayında kaza yaptı! Herkes aynı detaya takıldı
09:14
Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı
Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı
09:04
İsmail Kartal’ın yerine favori aday Montella Ancak büyük bir engel var
İsmail Kartal'ın yerine favori aday Montella! Ancak büyük bir engel var
08:22
İsrail’de oylar sayılırken Trump’tan olay mesaj: Netanyahu’yu yenilgiden ben kurtardım
İsrail'de oylar sayılırken Trump'tan olay mesaj: Netanyahu'yu yenilgiden ben kurtardım
08:14
Eski Yunan Başbakanı’ndan Türkiye itirafı: İzin almadan hiçbir şey yapamayacağız
Eski Yunan Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: İzin almadan hiçbir şey yapamayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 09:44:53. #.0.3#
SON DAKİKA: ABD Dışişleri, Flavio Bolsonaro ve ailesine vize verileceğini doğruladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei