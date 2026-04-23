ABD Donanma Sekreteri Phelan Görevden Alındı

(ANKARA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Donanma Sekreteri John Phelan'ın görevinden ayrıldığını duyurdu. ABD medyasında yer alan iddialara göre ise Phelan, Pentagon'daki üst düzey yetkililerle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle görevden alındı.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, Phelan'ın görevden "derhal geçerli olmak üzere" ayrıldığını duyurdu. Açıklamada, Deniz Kuvvetleri Müsteşarı Hung Cao'nun vekaleten görevi devralacağı ifade edildi.

Phelan'ın görevden ayrılmasının gerekçesine ilişkin detay paylaşılmadı. Ancak ABD merkezli The New York Times, Phelan'ın liderliğinin, başta ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Bakan Yardımcısı Stephen Feinberg olmak üzere Pentagon'daki üst düzey isimlerle yaşadığı çekişmeler nedeniyle tartışmalı hale geldiğini ileri sürdü.

Öte yandan Phelan'ın ayrılığı, ABD ile İran arasında artan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin krizlerin sürdüğü bir döneme denk geldi. Aynı süreçte, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından ilan edilen ateşkesin uzatılması da ABD medyasında yer alan yorumlarda öne çıkarılıyor.

Ayrılık kararı, Washington'da son dönemde üst düzey askeri kadrolarda yaşanan hareketliliğin bir parçası olarak da değerlendiriliyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in göreve geldiği dönemden bu yana 10'dan fazla üst düzey askeri yetkilinin görevden alındığı veya ayrıldığı biliniyor.

ABD'de Donanma Sekreteri, Deniz Kuvvetleri'nin en üst düzey sivil yetkilisi olarak görev yapıyor. Bu pozisyon, donanmanın bütçesinden modernizasyonuna, operasyonel önceliklerinden uzun vadeli savunma stratejilerine kadar geniş bir alanda belirleyici rol oynuyor.