ABD Donanma Sekreteri Phelan Görevden Alındı - Son Dakika
ABD Donanma Sekreteri Phelan Görevden Alındı

23.04.2026 09:35
Pentagon, Donanma Sekreteri John Phelan'ın anlaşmazlıklar nedeniyle görevden alındığını duyurdu.

(ANKARA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Donanma Sekreteri John Phelan'ın görevinden ayrıldığını duyurdu. ABD medyasında yer alan iddialara göre ise Phelan, Pentagon'daki üst düzey yetkililerle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle görevden alındı.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, Phelan'ın görevden "derhal geçerli olmak üzere" ayrıldığını duyurdu. Açıklamada, Deniz Kuvvetleri Müsteşarı Hung Cao'nun vekaleten görevi devralacağı ifade edildi.

Phelan'ın görevden ayrılmasının gerekçesine ilişkin detay paylaşılmadı. Ancak ABD merkezli The New York Times, Phelan'ın liderliğinin, başta ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Bakan Yardımcısı Stephen Feinberg olmak üzere Pentagon'daki üst düzey isimlerle yaşadığı çekişmeler nedeniyle tartışmalı hale geldiğini ileri sürdü.

Öte yandan Phelan'ın ayrılığı, ABD ile İran arasında artan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin krizlerin sürdüğü bir döneme denk geldi. Aynı süreçte, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından ilan edilen ateşkesin uzatılması da ABD medyasında yer alan yorumlarda öne çıkarılıyor.

Ayrılık kararı, Washington'da son dönemde üst düzey askeri kadrolarda yaşanan hareketliliğin bir parçası olarak da değerlendiriliyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in göreve geldiği dönemden bu yana 10'dan fazla üst düzey askeri yetkilinin görevden alındığı veya ayrıldığı biliniyor.

ABD'de Donanma Sekreteri, Deniz Kuvvetleri'nin en üst düzey sivil yetkilisi olarak görev yapıyor. Bu pozisyon, donanmanın bütçesinden modernizasyonuna, operasyonel önceliklerinden uzun vadeli savunma stratejilerine kadar geniş bir alanda belirleyici rol oynuyor.

Kaynak: ANKA

Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
Miss Turkey yarışmacısı “Mutluluğu buldum“ diyerek yeni işini paylaştı Miss Turkey yarışmacısı "Mutluluğu buldum" diyerek yeni işini paylaştı
Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı Cezaevinden çıkan şahıs, 1 saatte farklı noktalarda 3 kişiyi satırla yaraladı
İran’la savaş pahalıya patladı ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız İran'la savaş pahalıya patladı! ABD, en büyük rakibinin karşısında savunmasız
Sivas’ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu Sivas'ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu
Polisi karşısında gören firari hükümlü çoraplarıyla kaçtı, kıskıvrak yakalandı Polisi karşısında gören firari hükümlü çoraplarıyla kaçtı, kıskıvrak yakalandı

09:38
Murat Ülker’in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
Murat Ülker'in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
09:27
Öğrencinin silah getirdiği okulda “şeffaf poşet“ önlemi
Öğrencinin silah getirdiği okulda "şeffaf poşet" önlemi
09:00
Akaryakıta sürpriz indirim Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
Akaryakıta sürpriz indirim! Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
08:55
Bakan Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir’de: Düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştiriyoruz
Bakan Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir'de: Düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştiriyoruz
08:39
Beştepe’den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey’in oğlunun işlediğini işaret ediyor
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor
04:49
İran, Hürmüz Boğazı’nda 2 Gemiyi Ele Geçirdi
İran, Hürmüz Boğazı'nda 2 Gemiyi Ele Geçirdi
