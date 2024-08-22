ABD Donanması'na ait savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
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ABD Donanması'na ait savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti

ABD'nin Pasifik'teki 7. Filosuna ait USS Johnson muhribi, Tayvan Boğazı'ndan geçerek uluslararası hukuka göre açık denizde seyrüsefer ve uçuş serbestisinin olduğu sulardan rutin geçiş yaptı. Çin ise geminin geçişini izledi ve takip etti.

22.08.2024 17:47
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ABD Donanmasına ait savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçtiği bildirildi.

ABD'nin Pasifik'teki 7. Filosundan yapılan açıklamada, Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze taşıyan USS Johnson muhribinin, "Tayvan Boğazı'nda, uluslararası hukuka göre açık denizde seyrüsefer ve uçuş serbestisinin olduğu sulardan rutin geçiş yaptığı" belirtildi.

Geminin geçiş için Boğaz'a kıyısı olan ülkelerin hiçbirinin kara sularında olmayan bir koridoru kullandığı vurgulanan açıklamada, "USS Johnson'ın Tayvan Boğazı'ndan geçişi, ABD'nin seyrüsefer serbestisinin tüm ülkeler için ilke olarak korunmasına bağlılığın göstergesidir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Uluslararası topluluğun hiçbir üyesi haklarından ve özgürlüklerinden vazgeçmeye zorlanmamalıdır. ABD Silahlı Kuvvetleri, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde uçmayı, yelken açmayı ve hareket etmeyi sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

Çin, geçişi izledi

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Tayvan Boğazı'nın bulunduğu bölgeden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Albay Li Şi, yaptığı açıklamada, ABD savaş gemisinin seyri boyunca Çin Deniz ve Hava Kuvvetlerince takibe alındığını ve "geçişinin baştan sona izlendiğini" belirtti.

Sözcü Li, "Birlikler daima teyakkuzda kalarak ulusal egemenlik ve güvenliğin yanı sıra bölgesel barış ve istikrarı karalılıkla koruyacaktır." ifadesini kullandı.

Tayvan Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, geminin geçişini doğrulayarak Boğaz çevresindeki sularda ve hava sahasında "olağan dışı duruma rastlanmadığını" bildirdi.

Son olarak, ABD donanmasının güdümlü muhribi USS Halsey, 8 Mayıs'ta Tayvan Boğazı'ndan geçiş yapmıştı.

Tayvan Adası'nı topraklarının parçası ve Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Çin, ABD Donanmasının bölgedeki seyir ve keşif faaliyetlerine karşı çıkıyor. Bu tür hareketler iki ülke arasında gerginliğe sebep oluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Donanması'na ait savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

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