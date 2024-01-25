ABD Donanması, Tayvan Boğazı\'ndan Geçti

ABD Donanmasına ait savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçtiği bildirildi.

ABD'nin Pasifik'teki 7. Filosu'ndan yapılan açıklamada, Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze taşıyan USS John Finn muhribinin, Tayvan Boğazı'ndan "bu yılın ilk geçişini yaptığı" belirtildi.

Geminin geçiş için Boğaz'a kıyısı olan ülkelerin hiçbirinin kara sularında olmayan bir koridoru kullandığı vurgulanan açıklamada, "USS Johnson Finn'in Tayvan Boğazı'ndan geçişi, ABD'nin seyrüsefer serbestisinin tüm ülkeler için korunmasına ilke olarak bağlılığın göstergesidir." denildi.

Açıklamada, "Uluslararası topluluğun hiçbir üyesi haklarından ve özgürlüklerinden vazgeçmeye zorlanmamalıdır." ifadesine yer verildi.

Çin'den tepki

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) Tayvan Boğazı'nın bulunduğu bölgeden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin geçişi "abarttığı", geminin seyri boyunca komutanlığa bağlı birliklerce yasalara ve kurallara uygun olarak takibe alındığı ve izlendiği kaydedildi.

Tayvan Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, gemilerin boğazdan geçişini doğrularken, Tayvan çevresindeki sularda ve hava sahasındaki durumun "normal" olduğunu bildirdi.

Geçiş, ABD savaş gemilerinin bu yıl Tayvan Boğazı'ndaki ilk seyir faaliyeti oldu.

En son ABD'nin Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhribi USS Rafael Peralta, Kanada Kraliyet Donanmasına ait Halifax sınıfı Ottowa firkateyni ile, 1 Kasım 2023'te Tayvan Boğazı'ndan geçiş yapmıştı.

Tayvan Adası'nı topraklarının parçası ve Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Çin, ABD'nin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. ABD donanmasının bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri iki ülke arasında gerginliğe sebep oluyor.