ABD Eğitim Bakanlığı, Columbia Üniversitesine Filistin'e destek gösterilerine yönelik ayrımcılık soruşturması açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Eğitim Bakanlığı, Columbia Üniversitesine Filistin'e destek gösterilerine yönelik ayrımcılık soruşturması açtı

ABD Eğitim Bakanlığı, Columbia Üniversitesine Filistin\'e destek gösterilerine yönelik ayrımcılık soruşturması açtı

ABD Eğitim Bakanlığı, Columbia Üniversitesine Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencilere yönelik ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle federal soruşturma açtı. Soruşturma, Filistin destekçilerine karşı ayrımcılık yapıldığı ve güvensiz bir ortam oluşturulduğu şikayeti üzerine başlatıldı.

03.05.2024 10:39  Güncelleme: 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Eğitim Bakanlığının, Columbia Üniversitesine Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencilere yönelik ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle federal soruşturma açtığı belirtildi.

ABD merkezli "Palestine Legal" isimli insan hakları savunucularından oluşan grubun sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Eğitim Bakanlığı, New York'taki Columbia Üniversitesine "Filistin karşıtı ayrımcılık" yaptığı iddiasıyla soruşturma açtı.

Paylaşımda, "Eğitim Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto eden Filistinli ve Filistin destekçisi öğrencileri gözaltına almak için New York Polis Departmanı (NYPD) memurlarını davet eden Columbia'nın, Filistin karşıtı ayrımcılık yaptığı nedeniyle federal soruşturmaya tabi tutulduğunu duyurdu." ifadesi kullanıldı.

Palestine Legal'ın kıdemli hukukçularından Radhika Sainath konuya ilişkin yaptığı açıklamada, üniversitelerin, Filistin destekçilerine yönelik "ırkçı" tutumlarını eleştirerek, "Yasalar oldukça açık. Üniversiteler, Filistinliler ve destekçilerine yönelik ırkçı baskıları durmadıkları taktirde, devlet fonlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırlar." dedi.

Soruşturmanın, Palestine Legal grubunun başvurusu üzerine, Filistinli öğrenciler ve destekçilerine karşı "ayrımcılık yapıldığı ve bu öğrenciler için güvensiz bir ortam oluşturulduğu" şikayetiyle açıldığı bildirildi.

ABD üniversitelerinde Filistin'e destek eylemleri

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan'da okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektörlük, eylemlerin 2. gününde, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Columbia Üniversitesindeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını alevlendirirken, gözaltılara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

En son 29 Nisan'da okul yönetimi ile öğrenciler arasında devam eden müzakerelerin çıkmaza girmesi üzerine o gece öğrenciler okulun tarihi Hamilton Hall binasını işgal etmişti.

Okul yönetiminin talebi üzerine 30 Nisan gecesi, NYPD'ye bağlı çevik kuvvet ekipleri öğrencilere müdahale ederek binayı boşaltmış, bahçedeki Filistin ile dayanışma kampını da dağıtmıştı.

Aynı gece Columbia Üniversitesinin yakınındaki City College (CCNY) okulundaki öğrencilere de müdahale eden polis, yaklaşık 300 kişiyi gözaltına almıştı.

ABD genelindeki birçok büyük üniversitede, Filistin'e destek için öğrenci eylemleri hala devam ediyor.

Kaynak: AA

Filistin, İnsan Hakları, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Eğitim Bakanlığı, Columbia Üniversitesine Filistin'e destek gösterilerine yönelik ayrımcılık soruşturması açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor
10:40 Hasan Sözbilir, İzmir için uyardı: 7.1 büyüklüğünde deprem üretebilir Hasan Sözbilir, İzmir için uyardı: 7.1 büyüklüğünde deprem üretebilir
10:28 Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı
09:59 TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı
08:55 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Vera’nın fotoğraflarını göstermiş 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar! Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vera'nın fotoğraflarını göstermiş
11:41 Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık
11:17 1 Mayıs’ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı 1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı
11:02 Dizi aşkı yeniden alevlendi Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler Dizi aşkı yeniden alevlendi! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler
10:49 Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar İşte fiyatlar Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? İşte fiyatlar
10:44 Tutukluluk halinin devamına karar verilince çıldırdı Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı Tutukluluk halinin devamına karar verilince çıldırdı! Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı
10:37 Galatasaray’da Erden Timur iddiası: Göreve devam etmeyecek mi Galatasaray'da Erden Timur iddiası: Göreve devam etmeyecek mi?
10:33 Nisan ayı zam şampiyonu belli oldu Nisan ayı zam şampiyonu belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 11:53:25. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Eğitim Bakanlığı, Columbia Üniversitesine Filistin'e destek gösterilerine yönelik ayrımcılık soruşturması açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement