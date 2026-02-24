ABD Eğitim Bakanlığı Hibe Yetkilerini Devrediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD Eğitim Bakanlığı Hibe Yetkilerini Devrediyor

24.02.2026 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim Bakanlığı, program ve hibe yetkilerini HHS ve Dışişleri Bakanlığı'na devretmeye devam ediyor.

ABD Eğitim Bakanlığı, Başkan Donald Trump yönetiminin bakanlığı kapatma hedefi doğrultusunda, bünyesindeki bazı program ve hibe yetkilerini diğer federal kurumlara devretmeye devam ediyor.

Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS) ve Dışişleri Bakanlığı ile iki yeni kurumlar arası anlaşma imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, anlaşmalara göre okul güvenliği ve toplum katılımı alanında milyonlarca dolar hibe sağlayan programların yetkisini HHS'nin üstleneceği bildirildi.

Üniversitelere yapılan yabancı bağışları izleyen portalın ise Dışişleri Bakanlığına devredileceği kaydedilen açıklamada, Bakanlığın, üniversitelerin yıllık 250 bin dolar ve üzerindeki yabancı bağışları bildirmesini zorunlu kılan Yükseköğretim Yasasının 117. maddesi kapsamında veri toplama, raporlama ve denetim süreçlerinde sorumluluk alacağı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu anlaşmaların, daha önce Çalışma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve HHS ile imzalanan 7 kurumlar arası anlaşmanın devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Eğitim Bakanı Linda McMahon, "Federal eğitim bürokrasisini parçalamaya ve eğitimi eyaletlere geri vermeye devam ederken, Dışişleri Bakanlığı ve HHS ile kurduğumuz yeni ortaklıklar, daha fazla verimlilik, daha güçlü koordinasyon ve anlamlı iyileştirmeler için pratik bir adımdır." ifadesini kullandı.

Öte yandan, yetki devri yapılan programların geleceği belirsizliğini koruyor. Trump yönetiminin 2026 mali yılı bütçe talebinde, HHS'ye devredilen 6 programdan 5'inin ödeneğinin tamamen kesilmesi öngörülüyor.

Bakanlığının kapatılmasına yönelik kararname

Ülkede 1980'de kurulan Eğitim Bakanlığının kapatılmasına yönelik başkanlık kararnamesini imzalayan Trump, bakanlığın tamamen kaldırılacağını belirterek, eğitimin idaresinin eyaletlere verileceğini açıklamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de Eğitim Bakanlığının adım adım kapatılacağını ve bu konuda Kongre'nin gerekli yasal adımı atması gerektiğini kaydetmişti.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Eğitim Bakanlığı Hibe Yetkilerini Devrediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh’u konuşuyor Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor
6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı’nın TL karşısındaki değeri 6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı'nın TL karşısındaki değeri
Mucize kurtuluş 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı

11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:38
Kerim Rahmi Koç, Asensio’nun golünde kendinden geçti
Kerim Rahmi Koç, Asensio'nun golünde kendinden geçti
11:27
Real Madrid’in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Real Madrid'in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
11:26
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
10:48
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 12:06:44. #7.11#
SON DAKİKA: ABD Eğitim Bakanlığı Hibe Yetkilerini Devrediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.