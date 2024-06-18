ABD Eğitim Bakanlığı, Michigan ve CUNY'de Yahudi, Filistinli ve Müslüman öğrencilere yönelik ayrımcılık iddialarını araştırmadı

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ABD Eğitim Bakanlığı, Michigan ile New York Şehir Üniversitesinde (CUNY) Yahudi, Filistinli ve Müslüman öğrencilere yönelik "taciz ve ayrımcılıkla" ilgili şikayetlerin yeterince araştırılmadığını bildirdi.

Eğitim Bakanlığı Sivil Haklar Dairesinden (OCR) Michigan ile New York Şehir Üniversitesinin "ayrımcılığa" yönelik tavırlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Yahudi, Filistinli ve Müslüman öğrencilere yönelik "taciz ve ayrımcılıkla" ilgili şikayetlerin incelendiği belirtilen açıklamada, bu iki üniversitenin şikayetleri yeterince araştırmadığı kaydedildi.

Michigan ile New York Şehir Üniversitesinden yapılan açıklamada bu sorunların ele alınacağı taahhüt edilerek, eski dosyaların da yeniden inceleneceği vurgulandı.

ABD Eğitim Bakanı Miguel Cardona, konuya ilişkin açıklamasında, "Kampüslerde nefrete yer yoktur. Ne yazık ki son aylarda son derece endişe verici bir dizi olaya tanık olduk. Michigan Üniversitesi ile CUNY tarafından yakın zamanda verilen taahhütler ileriye dönük olumlu bir adım." ifadelerini kullandı.