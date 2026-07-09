ABD Ekonomisi NATO Zirvesinde Konuşuldu - Son Dakika
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ABD Ekonomisi NATO Zirvesinde Konuşuldu

ABD Ekonomisi NATO Zirvesinde Konuşuldu
09.07.2026 12:15
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Finlandiya Dışişleri Bakanı, ABD'nin Avrupa'nın rolünü güçlendirme isteğini ekonomik baskılara bağladı.

HELSİNKİ, 9 Temmuz (Xinhua) -- Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Ankara'daki NATO zirvesinde ABD'nin, ittifak içinde Avrupa ülkelerinin rolünün güçlendirilmesine yönelik ısrarının, ABD'nin karşı karşıya olduğu ekonomik baskılar ve finansal zorluklardan kaynaklandığını söyledi. Zirvede NATO üyeleri, savunma harcamalarının artırılması ve Avrupa'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi konularını ele aldı.

Salı-çarşamba günleri düzenlenen zirveye katılmak üzere Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ın başkanlığındaki heyette yer alan Valtonen, zirvenin ardından Finlandiya'nın ulusal yayın kuruluşu Yle'ye açıklamalarda bulundu.

"NATO içinde Avrupa'nın" rolünün daha da güçlendirilmesi yönünde ABD'nin dile getirdiği talebin altında yatan nedenlerden birinin de ABD ekonomisinin içinde bulunduğu durum olduğunu belirten Valtonen,

"Avrupa'da, ABD'lilerin ekonomik açıdan oldukça zor durumda olduğunu çoğu zaman unutuyoruz. ABD'nin borçları devasa boyutta ve sınırsız biçimde borçlanmaya devam edip edemeyeceğini değerlendirmek zorunda" dedi.

Valtonen, ABD'nin müttefiklerine yönelik süresiz taahhütlerde bulunmaya devam etmek yerine savunma harcamalarını kendisine daha uygun hedeflere yoğunlaştırmak istediğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel ABD Ekonomisi NATO Zirvesinde Konuşuldu - Son Dakika

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