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ABD, Ekvador'daki Şiddet Olaylarını Kınadı - Son Dakika
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ABD, Ekvador'daki Şiddet Olaylarını Kınadı

ABD yönetimi, Ekvador'daki şiddet olaylarını kınayarak, ülke halkının güvenlik ve refahını destekleme konusunda kararlı olduğunu bildirdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Ekvador'da çetelerin neden olduğu şiddet olaylarını değerlendirerek, ülkenin istikrarının sağlanması adına yakın işbirliğine hazır olduklarını vurguladı. ABD'nin Ekvador'a asker gönderme gibi bir düşüncesi olmadığını belirten Kirby, şiddetin sorumlularının soruşturulması konusunda ise işbirliği içinde olacaklarını ifade etti.

ABD, Ekvador\'daki Şiddet Olaylarını Kınadı
10.01.2024 - 23:13,
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ABD yönetimi, Ekvador'daki şiddet olaylarını kınayarak, ülke halkının güvenlik ve refahını destekleme konusunda kararlı olunduğunu bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında, Ekvador'da çetelerin neden olduğu şiddet olaylarını değerlendirdi.

Kirby, "Ülkede yaşanan şiddetten dolayı endişe duyduk ve bu son saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz. Ekvador halkının güvenlik ve refahını desteklemeye yardım etme konusunda kararlıyız. Gelişmeleri yakından izliyoruz." şeklinde konuştu.

Ekvador yönetimiyle ülkede istikrarın sağlanması adına somut adımlar atabilmek için yakın işbirliğine hazır ve istekli olduklarını vurgulayan Kirby, şiddetin tamamen son bulup güvenliğin yeniden sağlanmasının önemli olduğunu kaydetti.

ABD olarak Ekvador'a asker gönderme ya da benzeri bir düşünce içinde olmadıklarının altını çizen Kirby, şiddetin sorumlularının soruşturulması konusunda ise bu ülke yönetimiyle işbirliği içinde olmaya hazır olduklarını söyledi.

Televizyon kanalı ve üniversiteye baskın

Ekvador'da "TC Television" adlı kanalın Guayaquil kentindeki stüdyosu, dün gece canlı yayın sırasında silahlı kişilerce basılmış ve çalışanları rehin alınmıştı. Eş zamanlı olarak Guayaquil'de bir üniversiteye saldıran silahlı kişiler, bazı öğrencileri zorla alıkoymuştu.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu canlı yayına baskın yapan 13 kişi gözaltına alınmış, üniversitede ise kontrol sağlanmıştı.

Ülke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması ve ardından polis araçlarının bombalı saldırılara uğraması üzerine 9 Ocak'ta 60 gün sürecek olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL kapsamında, 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu. OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polisi kaçırmış ve araçları ateşe vermişti.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan videolarda, çete üyelerince kaçırıldıktan sonra başlarına silah dayanan polisler, Devlet Başkanı Noboa'dan yardım isterken görülmüştü.

Kaynak: AA
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