ABD, Ekvador merkezli Los Tiguerones çetesini yabancı terör örgütleri listesine aldı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, merkezi Ekvador olan "Los Tiguerones" isimli çeteyi "yabancı terör örgütleri listesine" aldıklarını açıkladı.

Rubio, Ekvador'da adı birçok olaya karışan "Los Tiguerones" çetesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Söz konusu çetenin "yabancı terör örgütleri listesine" alındığını belirten Rubio, bu çetenin uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer yasa dışı işlerin yanı sıra sivilleri, gazetecileri ve kolluk kuvvetlerini hedef alan saldırılar da düzenlediğini, bunlardan birinin de 2024'te bir yerel televizyon kanalının ele geçirilmesi olduğunu ifade etti.

Çetenin bu listeye alınmasıyla ABD'de bulunan veya ABD'lilerin kontrolündeki tüm mal varlıkları dondurulacak ve ABD vatandaşlarının çete üyeleriyle herhangi bir işlem yapması engellenecek.

Washington yönetimi geçen yıl da merkezi Ekvador'da bulunan "Los Lobos" ve "Los Choneros" isimli çeteleri "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.