ABD Federal Soruşturma Bürosu, Vanuatu'daki kabileye ait kafatasları ve tarihi eserleri geri verdi

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Vanuatu'daki yerli bir kabileye ait kafatasları ve tarihi eserleri kabile üyelerine geri verdi.

Washington Post'un haberine göre, yıllar önce Vanuatu'dan yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarılan ve birkaç yıl önce New York'ta tekrar ortaya çıkan kafatasları, Vanuatu'nun başkenti Port Vila'da düzenlenen seremonide FBI tarafından yerli halka iade edildi.

İçerisinde boyalar ve kille süslenmiş kafataslarının da bulunduğu eserler, Vanuatu Ulusal Müzesi'nde saklanacak.

Müze Müdürü Kaitip Kami, eserlerin atalarına dair bilgiler sunmasını beklediğini söyledi.

Eserlerin alındığı Smol Nambas kabilesinden bir şef olan Robert Ravun, "Bu eserler sadece eşya değil, atalarımızla ve kimliğimizle bağlantılı bu eserleri bize geri getirerek, tarihimizin sayfalarını yeniden canlandırdınız." ifadesini kullandı.