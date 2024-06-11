ABD, Filistinli sivillere 404 milyon dolarlık insani yardım yapacak - Son Dakika
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ABD, Filistinli sivillere 404 milyon dolarlık insani yardım yapacak

ABD, Filistinli sivillere 404 milyon dolarlık insani yardım yapacak

ABD, Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve diğer bölgelerdeki Filistinli siviller için 404 milyon dolarlık insani yardım yapacağını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki Filistinlilerin temel ihtiyaçları konusunda zorluklar yaşandığının farkında olduklarını ve insani yardımların devam edeceğini belirtti. Yardımlar arasında temel gıda ürünleri, su, sağlık hizmeti, barınma ve eğitim gibi çeşitli alt başlıklar yer alacak.

11.06.2024 20:45
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ABD, Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve diğer bölgelerdeki Filistinli siviller için 404 milyon dolarlık insani yardım yapacağını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin bölgedeki Filistinlilerin temel ihtiyaçları konusunda yaşadığı zorlukların farkında olduğu ve insani yardımların devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve diğer bölgelerdeki Filistinli sivillere 404 milyon dolarlık insani yardım ulaştırılacağı, böylelikle son 8 aydaki insani yardım miktarının toplam 674 milyon dolara ulaşacağı vurgulandı.

"ABD, (Gazze'deki insani) krizden etkilenen kişilerin insani yardım ihtiyaçlarına cevap verme taahhüdüne bağlıdır." ifadesine yer verilen açıklamada, söz konusu insani yardımlar kapsamında temel gıda ürünleri, su, sağlık hizmeti, barınma ve eğitim gibi çeşitli alt başlıkların olacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria, Gazze, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Filistinli sivillere 404 milyon dolarlık insani yardım yapacak - Son Dakika

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