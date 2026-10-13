ABD, Gazze'de gerçek ilerleme olduğunu söyledi; 1471 Filistinli ateşkese rağmen öldü - Son Dakika
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ABD, Gazze'de gerçek ilerleme olduğunu söyledi; 1471 Filistinli ateşkese rağmen öldü

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Şarm El-Şeyh Anlaşması'nın birinci yıl dönümünde Gazze'de 'gerçek ilerleme' kaydedildiğini bildirdi. Ateşkese rağmen Gazze'deki Sağlık Bakanlığının 8 Ekim verilerine göre İsrail saldırılarında 1471 Filistinli öldü, 5 bin 189 kişi yaralandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Şarm El-Şeyh Anlaşması'nın birinci yıl dönümünde, ABD ve ortaklarının, Hamas yönetiminden uzak, İsrail için uzun vadeli güvenlik ve sivil yönetimi tesis etme yolunda "gerçek ilerleme" kaydettiğini belirtti.

Bakanlık yetkilileri, Gazze'de ateşkesin başlangıcını işaret eden Şarm El-Şeyh Anlaşması'nın birinci yıl dönümünde, bölgenin askerden arındırılması ve sivil yönetimin tesisine yönelik gelişmeleri paylaştı.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin hazırladığı ateşkesin başlangıcından bu yana, "yeni bir Gazze'nin temellerini atan bir dizi dikkat çekici başarıya imza atıldığı" kaydedildi.

Söz konusu ilerlemenin detaylarının verildiği açıklamada, "kalıcı bir ateşkes" sağlanması, "hayatta olan ve ölen tüm rehinelerin iadesi" ve Gazze'yi yönetecek bir Barış Kurulu ile Filistin teknokrat yönetiminin kurulması gibi gelişmeler örnek gösterildi.

Açıklamada ayrıca, "Gazze'nin yeniden inşası zorlu, çok yıllık bir süreç olacak ve uygulanması da güç olacak. Ancak Filistinlilerin Hamas yönetimi olmadan yaşayabileceği ve İsrail'in gerçek ve kalıcı bir güvenliğe sahip olabileceği, askerden arındırılmış bir Gazze'ye doğru gerçek ilerleme kaydediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

İsrail, Gazze'de başlattığı soykırımın üçüncü yıl dönümünde, yaklaşık bir yıldır yürürlükte olan ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının 8 Ekim'de açıkladığı verilere göre, ateşkesin ardından düzenlenen İsrail saldırılarında 1471 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 189 kişi yaralandı.

Aynı verilere göre, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 74 bin 254'e, yaralıların sayısı ise 175 bin 306'ya ulaştı.

Kaynak: AA
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