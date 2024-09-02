Biden Yönetiminden Gazze İçin Son Ateşkes Teklifi Hazırlığı - Son Dakika
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Biden Yönetiminden Gazze İçin Son Ateşkes Teklifi Hazırlığı

Washington Post'a konuşan ismi açıklanmayan yetkililere göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Gazze'de son bir 'kabul et ya da reddet' biçiminde ateşkes teklifi sunmaya hazırlanıyor. Teklifin her iki tarafça reddedilmesi durumunda müzakerelerin sona erebileceği belirtiliyor. ABD, Mısır ve Katar, İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir takası için görüşmeler yürütüyor.

02.09.2024 14:47
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Washington Post (WP) gazetesine konuşan ve ismini vermek istemeyen yetkililer, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Gazze'de "kabul et ya da reddet biçiminde" son bir ateşkes teklifi sunmaya hazırlandığını iddia etti.

Washington Post'un haberinde, "Gazze'de ateşkes müzakerelerine" ilişkin ABD yönetiminden yetkililerin iddialarına yer verildi.

İsmini vermek istemeyen yetkililer, Biden yönetiminin devam eden müzakerelerde "kabul et ya da reddet biçiminde" son bir ateşkes teklifi sunmaya hazırlandığını öne sürdü.

Söz konusu teklifi iki tarafın da reddetmesi halinde ABD öncülüğündeki müzakerelerin sona erebileceğine işaret eden yetkililerden biri, "Bunu müzakere etmeye devam edemezsiniz. Bu sürecin bir noktada sonlandırılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ABD, Mısır ve Katar, bir süredir İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takasına yönelik görüşmeleri yürütüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Biden Yönetiminden Gazze İçin Son Ateşkes Teklifi Hazırlığı - Son Dakika

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