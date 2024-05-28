ABD, Gazze'deki geçici limanı tamir edecek - Son Dakika
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ABD, Gazze'deki geçici limanı tamir edecek

ABD, Gazze\'deki geçici limanı tamir edecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Gazze Şeridi'nde kurulan ve kötü hava koşulları nedeniyle zarar gören geçici limanın tamir edileceğini açıkladı. Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, limanın zarar görmesi üzerine İsrail'in Aşdod kentine götürüleceğini ve tamiratın en az 1 hafta süreceğini belirtti. Geçici limanın açılmasından bu yana sadece 97 yardım tırının geçtiği bildirildi.

28.05.2024 23:15
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Gazze Şeridi'nde kurulan ve kötü hava koşulları nedeniyle zarar gören geçici limanın tamir edileceğini açıkladı.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de ABD'nin kurduğu geçici limana ilişkin açıklamalarda bulundu.

Olumsuz hava koşullarından zarar gören limanın 2 gün içinde sökülerek İsrail'in Aşdod kentine götürüleceğini belirten Singh, tamirin "en az 1 hafta" süreceğini kaydetti.

NBC News televizyonuna konuşan yetkililer, söz konusu limandaki hasar nedeniyle ABD'nin deniz yoluyla yardım sevkiyatını durdurmak zorunda kaldığını doğrulamıştı.

Geçici liman 17 Mayıs'ta açılmıştı

Yapımı 2 aydan fazla süren ve yaklaşık 320 milyon dolara mal olan geçici liman, 1000 ABD hizmet personeliyle 17 Mayıs'ta göreve başlamıştı.

Daha önce de yaşanan sorunlar nedeniyle geçici limandan gelen yardımlar birkaç günlüğüne askıya alınmıştı.

BM, 17 Mayıs'tan bu yana geçici limandan sadece 97 yardım tırı aldıklarını bildirmişti.

BM, geçici limanın sadece kara yoluna takviyede bulunabileceğini, tek başına yeterli olmayacağını ifade ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Gazze'deki geçici limanı tamir edecek - Son Dakika

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