ABD, Gazze'ye 50 Bin 600 Öğün İnsani Yardım İndirdi - Son Dakika
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ABD, Gazze'ye 50 Bin 600 Öğün İnsani Yardım İndirdi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'nin kuzeyine 50 bin 600'den fazla öğüne denk gelen 80 paket insani yardımı havadan indirdiklerini duyurdu. Operasyonla 50 bin 600'den fazla öğün yemeğe denk gelen 80 insani yardım paketinin Gazze'ye havadan indirildiği, paketlerden 5'inin paraşütünün açılmamasına rağmen bir sorun yaşanmadığı kaydedildi. ABD'nin havadan insani yardım yapmaya devam edeceği mesajı verildi.

22.03.2024 11:08  Güncelleme: 11:10
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'nin kuzeyine 50 bin 600'den fazla öğüne denk gelen 80 paket insani yardımı havadan indirdiklerini duyurdu.

CENTCOM'un X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Gazze'deki sivillerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bölgenin kuzeyine dün yerel saatle 13.30'da C-17 tipi askeri kargo uçaklarıyla havadan insani yardım indirme operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonla 50 bin 600'den fazla öğün yemeğe denk gelen 80 insani yardım paketinin Gazze'ye havadan indirildiği, paketlerden 5'inin paraşütünün açılmamasına rağmen bir sorun yaşanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin havadan insani yardım yapmaya devam edeceği mesajı verildi.

CENTCOM, 17 Mart'ta da Gazze Şeridi'nin kuzeyine, 28 bin 800 öğün yemek ve 34 bin 500 yarım litrelik şişe su yardımını havadan indirdiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Gazze'ye 50 Bin 600 Öğün İnsani Yardım İndirdi - Son Dakika

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