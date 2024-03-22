ABD, Gazze'ye 50 Bin 600 Öğün İnsani Yardım İndirdi

Yalancı Bahar Arıları Tehdit Ediyor

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, arıların erken çıkmasına ve yorulmasına, zirai ilaçlar da arıların zehirlenerek ölmesine neden oluyor. Arıcılar, bu durumu 'yalancı bahar' olarak adlandırıyor. Arılar, kış mevsiminde dinlenmeye çekilirken, zamansız gelen sıcaklıklar nedeniyle uçmaya başlıyor ve güç kaybederek ölüyor. Ayrıca tarla ve bahçelerde kullanılan bazı zirai ilaçlar da arı ölümlerine yol açıyor. Arıcılar, çiftçilerin ilaçlama yapmadan önce izin alması gerektiğini belirtiyor.