ABD GSYİH'si Yüzde 1,5 Büyüdü

NEW YORK, 31 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki bir süpermarket, 10 Nisan 2026.

Perşembe günü açıklanan resmi verilere göre ABD'nin gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH), nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 büyüdü. Bu oran, ikinci çeyrekte büyümenin beklenmedik şekilde yavaşladığına işaret etti. Temel enflasyon göstergeleri ise yüksek seviyelerde kalmayı sürdürdü. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)