ABD, Güney Kore'nin Sıkıyönetim Kararını Destekledi - Son Dakika
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ABD, Güney Kore'nin Sıkıyönetim Kararını Destekledi

ABD, Güney Kore'de Yoon'un sıkıyönetimi sona erdirme kararını memnuniyetle karşıladı.

04.12.2024 04:16
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ABD yönetimi, Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un aldığı sıkıyönetim kararına karşı meclisin aksi yönde adım atması ve Yoon'un sıkıyönetimi sonlandırma kararı almasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

AA muhabirine yazılı açıklama yapan bir Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, Güney Kore'de dün yaşanan krizin sona ermesinden dolayı memnun olduklarını açıkladı.

ABD'li sözcü, "Başkan Yoon'un sıkıyönetim ilanıyla ilgili süreci tersine çevirmesi ve Ulusal Meclisin bunu sona erdirme kararına saygı duyması bizi memnun etti. ABD-Güney Kore ittifakının temelinde demokrasi yer alıyor; bölgedeki durumu izlemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Güney Kore'de sıkıyönetim

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin "devlet karşıtı aktivitelere" bulaşmasını gerekçe göstererek ilan ettiği sıkıyönetimi sonlandırma kararı aldığını belirtti.

Yonhap'ın haberine göre, yaklaşık 5 saattir yürürlükte olan sıkıyönetim kararını resmen kaldırabilmek için kabine üyelerinin toplanmasını beklediğini kaydeden Yoon, toplantının hemen ardından sıkıyönetimi sona erdireceğini aktardı.

Yoon ayrıca, sıkıyönetimin sonlandırılmasını talep eden önergenin Ulusal Meclis'teki oylamada kabul edilmesiyle sıkıyönetim birliklerinin meclis yerleşkesinden çekildiğini söyledi.

-? Muhalefete göre, kararın arkasında başkanın azil yönergeleri var

Muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını iddia ederek, ülkede "sıkıyönetim" ilan eden Devlet Başkanı Yoon, "Sıkıyönetim Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçlıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ulusal Meclis'teki acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Güney Kore Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini bildirmişti.

Muhalifler, ülkede bir savaş ve kriz ortamının olmadığını, hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan Yoon'un kendisine yönelik azil yönergelerinin bunda etkili olduğunu iddia ediyor.

Güney Kore anayasasının 77. maddesine göre, Devlet Başkanı, "savaş, silahlı çatışma, ulusal acil durum ya da kamu güvenliği ve düzeninin gerektirdiği hallerde" sıkıyönetim ilan edebiliyor.

Güney Kore tarihinde en son "sıkıyönetim" kararı askeri darbe ile 1979-1981 yıllarında 440 gün uygulanmış, karar yine askerler tarafından kaldırılmıştı.

Güney Kore'de bugünkü "sıkıyönetim" kararı, ülke tarihinin 13. sıkıyönetim ilanı oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Güney Kore'nin Sıkıyönetim Kararını Destekledi - Son Dakika

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